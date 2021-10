Sebrae-SP oferece mais de 6600 vagas para em programa de inovação para aumentar faturamento e reduzir custos

Para participar é preciso ser ME (microempresas) ou EPP (Empresas de Pequeno Porte)

Da Redação

O Sebrae está com inscrições abertas para o 4º ciclo do Programa Brasil Mais. Ao todo são 6600 vagas para todas as regiões do Estado de SP. Para participar é preciso ser ME (microempresas) ou EPP (Empresas de Pequeno Porte).

O Programa Brasil Mais é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que visa aumentar a produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras. As inscrições podem ser feitas pelo site https://brasilmais.economia. gov.br/ até o dia 29 de outubro.

Os empreendedores que participam do programa recebem o acompanhamento de um agente de local de inovação gratuitamente que faz diagnóstico inicial e traça um plano de inovação para o negócio. “As empresas participantes do Programa Brasil recebem acompanhando personalizado e são incentivadas a implantar melhorias práticas que refletem na gestão do negócio, no relacionamento com parceiros e fornecedores e movimentam toda a cadeia de inovação dentro de sua área de atuação”, explica Adriano Nakamura, gestor estadual do programa.

Benefícios para os Empreendedores

Um estudo feito pelo Sebrae, a partir do acompanhamento de quase 5 mil empresas que introduziram inovação e melhorias no processo de gestão, mostrou que, em média, esses pequenos negócios tiveram um aumento de 52% de produtividade e um incremento de 18% no faturamento. As empresas monitoradas fizeram parte do ciclo anterior do Programa Brasil Mais.

No Estado de SP, mais de 17 mil empresas já participaram do Programa. A maioria delas do setor de serviços (44%), seguido pelo Comércio (43%). Entre as principais melhorias apontadas estão a produtividade da empresa, gestão de indicadores, aplicação de ferramentas para inovação, interação com o ecossistema de inovação e inovação em processos, produtos/serviços e métodos de marketing.

PROGRAMA BRASIL MAIS

Prazo: até 29 de outubro

Mais informações: 0800 570 0800