SP registra 3,9 mil internados por Covid-19 neste domingo (17)

Ocupação dos leitos de UTI está em 28,3% no estado

Da Redação

São Paulo registra neste domingo (17) 3,9 mil pessoas internadas por Covid-19, baixando da marca de 4 mil registradas nos últimos dias, alcançada após mais de 18 meses acima deste patamar. Hoje, são 3.909 pacientes hospitalizados, sendo 1.879 em UTIs e 2.030 em leitos clínicos.

O número global de internados foi cerca de oito vezes maior no pico da segunda onda, quando chegou a ultrapassar 31 mil pacientes hospitalizados com a doença.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 28,3% no estado e 35,7% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.389.848 casos, dos quais 4.213.456 já estão recuperados, incluindo 453.326 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 151.126 óbitos.