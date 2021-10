10 dicas para você bombar conteúdos de moda na internet

Foco é despertar o olhar do público para a moda em suas várias formas

Da Redação

Com certeza você já encontrou conteúdos focados em moda enquanto navegava pelas redes sociais, certo? Esse nicho está tomando cada vez mais espaço na internet, e para os produtores de conteúdo é uma ótima notícia. São diversos posts que vão desde fotos simples a vídeos mais elaborados. O foco é despertar o olhar do público para a moda em suas várias formas.

O Instagram e o Pinterest são grandes fontes de conteúdos de moda e marcas importantes como Baw, Youcom e Riachuelo aprenderam a usar essas redes a favor de seus serviços e buscar o engajamento do público.

Moda consciente, dicas de como combinar looks, cores e estampas são apenas alguns dos tipos de conteúdo que se pode encontrar nesses perfis.

Se você pensa em produzir conteúdos desse tipo, separamos 10 dicas que podem ser importantes nesse processo. Aqui a gente dá aquela forcinha para você organizar suas produções e engajar nas redes.

1 – Estude o nicho

Esse é o passo mais importante para conseguir um bom engajamento com o seu conteúdo. Pesquise por perfis que sejam relacionados ao que você pretende produzir e busque referências neles, assim as ideias podem surgir com mais facilidade.

2 – Planeje seus posts

Procure publicar com frequência. Para isso planeje todos os posts que deseja fazer durante o próximo mês e em qual momento eles serão postados. O planejamento te ajudará a manter as postagens constantes.

3 – Use hashtags

As famosas hashtags podem ajudar muito no engajamento do seu conteúdo. Procure aquelas que mais tem relação com o seu post e que estiverem em alta na área de moda. Aproveite elas para melhorar seu rankeamento. Pesquise a história delas antes de usar, evitando transtornos de cancelamento no futuro.

4 – Vídeos e fotos

Invista em fotos e vídeos de qualidade. Uma dica valiosa é fazer vídeos mais curtinhos e atrativos para que as pessoas sintam vontade de assistir. Já nas fotos, pense em tudo que vai compor a imagem, como as cores de fundo e elementos.

5 – DIY

Muitas pessoas gostam de produzir ou customizar as próprias peças em casa. Busque levar ideias em vídeos que ensinam como melhorar as roupas, mesmo que sejam simples, como cortes estratégicos, marcas de tintas específicas para tecidos e técnicas básicas de composição e costura.

6 – Vista-se comigo

Esse tipo de conteúdo também chama a atenção do público, que gosta de acompanhar o processo de escolha dos looks. Busque levar as pessoas para sua rotina diária.

7 – Posts de batalha de looks

Essa também é uma ótima opção para instigar a interação do público. As batalhas de looks podem ser feitas a partir de fotos ou vídeos que mostram dois ou mais looks e pedem a opinião dos seguidores.

8 – Dicas de lojas

As pessoas vão querer saber onde encontrar as peças mostradas nos seus vídeos e fotos. Separe posts para indicar lojas onde seus seguidores possam adquirir as roupas do seu estilo.

9 – Por trás das câmeras

O processo de criação também precisa ser mostrado, com isso as pessoas se sentem mais próximas do seu perfil e podem até se inspirar para outras criações. Busque trazer seu público para perto de você.

10 -Tendências

Os consumidores de moda com certeza vão querer saber sobre tudo que está em alta, sempre que aparecer algo novo, leve para os seus posts. Sejam novas peças, cores ou estilos, crie conteúdos focados nisso.

Curtiu nossas dicas? Agora é hora de aplicar isso nos seus conteúdos e arrasar nas redes.

https://negociodesucesso.getnet.com.br/11-dicas-instagram-vender-mais/

https://vendamodaonline.com.br/8-dicas-de-conteudos-para-quem-vende-moda-online/

https://www.modacomunica.com.br/post/7-dicas-de-conte%C3%BAdo-para-marcas-de-moda