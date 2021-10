Botucatu: adolescentes com comorbidades, deficiências ou gestantes já podem tomar 2ª da vacina contra a Covid-19

Unidades de Saúde da Cidade estão disponíveis para receber os adolescentes de segunda a sexta-feira

Da Redação

A Secretaria de Saúde de Botucatu convoca adolescentes da Cidade que possuem comorbidades, deficiências ou que estejam gestantes, para tomarem a 2ª dose da vacina contra a Covid-19.

No ato da 1ª dose, estes adolescentes tiveram a 2ª dose programada em suas carteirinhas para 12 semanas. Porém, com a antecipação desse prazo para 8 semanas, estipulada pelo Plano Nacional de Imunização, aqueles que já alcançaram esse prazo devem buscar a nova imunização.

Todas as Unidades de Saúde da Cidade estão disponíveis para receber os adolescentes de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.

A vacinação de menores de 18 anos ocorre no Estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada a autorização pelos pais e/ou responsáveis legais.

Pessoas nesta faixa etária devem estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual recomenda-se que seja retido pelo serviço de saúde que procederá com a vacinação. O termo de assentimento está disponível no site da Prefeitura de Botucatu.

Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço dos pais ou responsável legal.

Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer as Unidades portando também CPF e um documento de identificação com foto (RG ou passaporte).

Cidadãos que ainda não se imunizaram, ou que tomaram apenas a 1ª dose, ou ainda idosos, profissionais da saúde, da educação e da segurança que ainda não tomaram a 3ª dose (dose de reforço) também podem procurar uma das Unidades para se imunizarem.

No caso da 3ªdose, a vacina será administrada nos profissionais que tenham tomado a 2ª dose com Coronavac há pelo menos 3 meses, ou a 2ª dose com a vacina Astrazeneca há pelo menos 6 meses. Estes profissionais devem ter tomado as 2 doses ou a 2ª dose em Botucatu e estarem registrados no Vacivida de acordo com suas respectivas ocupações.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100