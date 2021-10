Embraer assina acordo com a Fokker para busca de oportunidades em Defesa, Desenvolvimento e Suporte

Para Defesa, isso inclui a aeronave de transporte C-390 Millennium e possíveis especificações

Da Redação

A Embraer assinou hoje um Memorando de Entendimento com a Fokker Techniek e a Fokker Services. O memorando abre oportunidades para explorar conjuntamente uma ampla gama de atividades nos mercados de Defesa, Aviação Comercial, além de Serviços e Suporte.

“A Embraer é a parceira ideal para esta colaboração. Nossa história e profundo conhecimento de produtos e soluções para aeronaves nos permitirá trazer uma perspectiva única nas as diversas áreas de desenvolvimento nas quais Embraer está pesquisando”, disse Roland van Dijk, CEO da Fokker Techniek.

“A Fokker Techniek e a Fokker Services são empresas aeroespaciais conhecidas e respeitáveis, com raízes na construção aviões e no suporte de frotas em todo o mundo. Sua rede, experiência e tradição em aviação mundialmente reconhecidas, serão uma combinação perfeita com os Serviços e Suporte da Embraer. Acreditamos que, juntos, podemos atender melhor nossos clientes com soluções feitas sob medida,” disse Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Services & Suporte.

Nos próximos meses, Embraer, Fokker Services e Fokker Techniek discutirão uma variedade de oportunidades e buscarão utilizar suas respectivos conhecimentos e capacidades em novos projetos. Para Defesa, isso inclui a aeronave de transporte C-390 Millennium e possíveis especificações do usuário final, bem como futuro suporte à frota.

“Seja o mercado de Defesa com nosso suporte para a aeronave de transporte C-390 Millennium ou qualquer tipo de suporte ou desenvolvimento no mercado aviação Comercial, estamos confiantes de que muitos projetos interessantes surgirão nos próximos anos”, disse Menzo van der Beek, CEO da Fokker Services.

“Há um enorme potencial para as duas empresas no desenvolvimento conjunto de oportunidades Este é um passo muito importante na estratégia da Embraer de estabelecer parcerias significativas e estratégicas em todo o mundo”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Outras oportunidades de Defesa estão em discussão, como a conversão e acabamento de aeronaves de missão e transporte especial. No mercado de aviação Comercial, o suporte de engenharia e logística serão os principais elementos a serem explorados, além do desenvolvimento de aeronaves movidas a hidrogênio. Por fim, também serão analisados os tópicos relacionados com suporte de pós-venda, como suporte a programas, logística, serviços de reparo e muitas outras oportunidades.