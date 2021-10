É o quinto óbito no mês

Da Redação

Mais uma morte por Covid-19 foi registrada nesta segunda-feira, 18 de outubro, pela Secretaria Municipal da Sáude, após dez dias.

Vítima é um homem de 70 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

São cinco as mortes registradas no mês de outubro. Com isso, o total chega a 319 desde o início da pandemia, em 2020.