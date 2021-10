Limpeza e reformas de túmulos no Portal das Cruzes vão até o dia 30

A partir de 31 de outubro e até 2 de novembro, nenhum tipo de intervenção será permitido no cemitério

Da Redação

Familiares terão até o próximo dia 30 de outubro para a limpeza e manutenção de túmulos no Cemitério Portal das Cruzes. É o que consta no edital publicado no Diário Oficial de Botucatu de 16 de outubro.

Até a data serão permitidas intervenções como limpeza, pinturas e reformas nos jazigos, tendo em vista a celebração do Dia de Finados.

No entanto, a partir de 31 de outubro e até 2 de novembro, nenhum tipo de intervenção será permitido nas dependências do cemitério.

O Portal das Cruzes fica na Rua Carlino de Oliveira e o telefone para contato é (14) 3811-1500. Imformações adicionais podem ser obtidas no site da Prefeitura de Botucatu.