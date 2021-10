Organização Social abre processo para contratar médicos em Botucatu; salários são de R$ 14 mil

A O.S.S Pirangi abriu nesta segunda-feira (18 de outubro) um processo de seleção para contratação de médicos generalistas para prestação de serviços na Rede de Atenção Primária e Secundária à Saúde do município de Botucatu.

São duas vagas, em regime CLT, com carga de 40 horas semanais, e salário bruto mensal de R$ 14.830,32. Também é previsto benefícios como Vale Alimentação e Insalubridade (quando houver).

Os interessados deverão enviar currículo e títulos até o próximo dia 5 de novembro para: selecao.btu@osspirangi.org.br. No campo “Assunto do e-mail”, deverá ser identificado o cargo em letra maiúscula e o nome do candidato em letra minúscula.

A lista de candidatos inscritos será divulgada a partir do dia 9 de novembro e o resultado final no dia 12 de novembro de 2021. Todos os detalhes sobre o processo seletivo podem obtidos no edital publicado na seção “Trabalhe Conosco” no site: www.osspirangi.org.br