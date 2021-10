Polícia apreende mais de 400 quilos de maconha na Castello Branco, em Itatinga

Mais de 400 quilos de maconha foram encontrados no interior do carro

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizou novo flagrante de tráfico de entorpecentes pela Rodovia Castello Branco (SP 280) na manhã desta segunda-feira, 18 de outubro. O fato ocorreu na praça de pedágio instalada em Itatinga.

Consta em boletim que a PMR promovia fiscalização de rotina pelo local quando foi determinada a parada de um Volkswagen Golf. O motorista apresentou comportamento estranho, o que motivou os policiais a abrirem os porta-malas e a uma vistoria minuciosa dentro do veículo.

Encontraram diversos tijolos de maconha escondidos no banco traseiro e no porta-malas. totalizando mais de 400 quilos da droga. O acusado alegou que pegou o veículo já carregado com o entorpecente em Santo Antônio da Platina (PR) e levaria até Sorocaba, recebendo R$ 4.500 pelo transporte.

O mesmo foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.