Prédio da Seção Técnica de Saúde da Unesp Botucatu passa a levar nome de ex-reitor

Julio Cezar Durigan faleceu em setembro de 2017, vítima de um câncer

Desde a última sexta-feira, 8 de outubro, o prédio que abriga a Seção Técnica de Saúde (STS) do campus da Unesp de Botucatu passou a levar oficialmente o nome do Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, reitor da universidade entre os anos de 2013 e 2017, falecido em decorrência de um câncer, em setembro de 2017.

A cerimônia de denominação do espaço contou com as presenças de diversas autoridades, entre elas o reitor da Unesp, Prof. Pasqual Barretti, dirigentes das quatro unidades da Unesp em Botucatu e familiares do homenageado. Durante sua gestão, Durigan foi o responsável por viabilizar a construção da sede própria da STS, que até então funcionava em prédio alugado fora do campus.

O prédio atual, inaugurado em 2018, ao lado da Administração Geral (AG) do campus, conta com quase 500 metros quadrados de área construída, divididos em dois pavimentos. O aporte dos recursos necessários a sua construção foi viabilizado por meio de uma parceria entre a reitoria da Unesp, a AG e a Famesp (Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar).

Ao falar sobre a homenagem prestada ao Professor Durigan, o reitor Pasqual Barretti afirma que a universidade promove um resgate e faz justiça a memória de quem sempre lutou pela saúde dos trabalhadores da Unesp. “É mais do que merecido que o prédio da STS leve o nome do professor Durigan. Ele, como reitor, tomou a decisão política de construir essa grande obra e demos forma a ela. Sem ele não teria acontecido, mesmo com o esforço de todos nós. A memória dele ficará gravada para sempre como alguém que sempre lutou pela saúde dos trabalhadores da Unesp”.

Barretti ressalta que a STS de Botucatu oferece suporte para todas as unidades da Unesp, sobretudo na realização de juntas médicas de especialistas, um motivo a mais para que contasse com uma sede a altura dos serviços que presta. “Foi difícil encontrar o espaço orçamentário e o espaço físico. Mas através da feliz união entre a reitoria, o campus e a Famesp, da qual eu era presidente, hoje temos um prédio adequado, amplo e humanizado. Pena que o Professor Durigan não chegou a conhecê-lo. Mas seu nome ficará eternamente gravado entre nós”.

Emoção

A cerimônia em homenagem ao Professor Julio Cezar Durigan foi acompanhada por sua esposa Rosângela Carnevalli Durigan, pelo seu filho Victor Carnevalli Durigan, pelo seu irmão José Fernando Durigan e a esposa Maria Lúcia Berlingiere Durigan. Em nome da família, Victor lembrou a trajetória do pai e agradeceu o reconhecimento aos anos que ele dedicou à Unesp.