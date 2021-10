Sebrae-SP abre vaga para analista de negócios em Botucatu

Remuneração para a vaga é de R$ 7.099 mais benefícios

Da Redação

O Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em Botucatu está com uma vaga aberta para o cargo de analista de negócios sênior. O processo seletivo está em andamento e as inscrições para a primeira fase poderão ser feitas até segunda-feira, dia 25 de outubro, exclusivamente pela internet. A remuneração para a vaga é de R$ 7.099 mais benefícios.

O profissional será responsável por uma série de atribuições, como realizar a arregimentação/venda consultiva com foco em geração de negócios e oportunidades, atraindo potenciais clientes e parceiros com o objetivo de gerar novos negócios para o ER; fazer a gestão de projetos e programas estruturados; realizar a gestão estratégica dos postos e dos agentes do Sebrae Aqui; desenvolver redes de apoio no poder púbico e prefeituras para implementação de políticas públicas, entre outros.

Para se candidatar à vaga o candidato deverá ter ensino superior completo; experiência comprovada em articulação, negociação ou gestão de projetos com empresas privadas ou públicas (mínimo de seis meses); experiência em atuação na condução de grupos, aplicação de curso sou docência; experiência comprovada em vendas e/ou comercialização de produtos ou serviços; e carteira nacional de habilitação (permanente) válida – categoria B. O condutor deverá ter no mínimo três anos de habilitação. Entre os requisitos desejáveis está o conhecimento em inovação para micro e pequenas empresas e startups.

Ao todo são quatro fases no processo: inscrição; comprovação documental; avaliação de conhecimentos; e avaliação de habilidades e atitudes e banca examinadora. A contratação é prevista para dezembro.

Inscrições: www.sebraesp.com.br – Sobre o Sebrae em São Paulo – Trabalhe Conosco ou direto no link:

https://www.sebrae.com.br/ sites/PortalSebrae/ufs/sp/ trabalhe_conosco/482021- analista-de-negocios-senior- er-botucatu, da15ca9f9a39c710VgnVCM100000d7 01210aRCRD.