Brincando com música levará cultura para o universo infantil nesta sexta (22) em Botucatu

Na próxima sexta-feira, 22 de outubro, o Grupo Taquitá apresentará o show Brincando Música, no SESI Botucatu. Formado pelo casal Jéssica Ini (cantora, arte educadora, psicóloga e mãe) e Zé Junqueira (músico, educador musical e pai), o Taquitá baseia seu processo de criação na liberdade e dinamismo que caracteriza tão bem seu público interlocutor, as crianças.

De Presidente Prudente, o grupo oferece conteúdo em música e arte educação para crianças e famílias, por meio da realização de shows, oficinas, conteúdos para internet, aula-espetáculo para bebês e aulas de musicalização e de bateria para crianças.

Inspirados pelas simplicidades da vida, os artistas criam um maravilhoso mundo utópico através de suas músicas, brincadeiras, aulas, oficinas e shows. Tendo como base um repertório de músicas autorais – fruto das pesquisas e vivências de seus integrantes – o Taquitá vem colecionando artes e histórias para o espetáculo Brincando Música. Em cena, as músicas vão brotando de prosas sobre o cotidiano e se mesclam a elas costurando um roteiro que toca em temas como a imaginação das crianças e a relação delas com a família e a natureza, de modo que o público presente é imediatamente fisgado pelo embalo musical e pela delicadeza e comicidade dos músicos brincantes.

Ditos, piadas, pegadinhas, músicas e histórias os atores cantam, interagem com o público, brincam entre si e interpretam microcenas costurando o repertório musical. Taquitá Brincando Música é um espetáculo com percussão corporal, canto, poesia, brincadeiras e jogos musicais, que aborda temas como paternidade, maternidade, as simplicidades da vida, as dificuldades da vida, o dia a dia em família, o universo dos bebês e crianças, as relações sociais nesse contexto, os desejos utópicos de esperança e alegria.

Espetáculo trata, entre outras subjetividades existenciais, da importância e impacto da simplicidade na relação obra/espectador e da sua capacidade de aproximar as pessoas, que doam a matéria prima dessa obra que consomem, que é justamente a sua própria cultura.