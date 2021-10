Exposição de fotografias de aves estreia no próximo dia 26, em Botucatu

Exposição “Birds na Pina – Aves de Botucatu” estará aberta até o dia 30 de janeiro de 2022

Da Redação

Pela primeira vez em Botucatu, a população poderá contemplar imagens de aves locais, através da exposição de fotografias “Birds na Pina – Aves de Botucatu”, que estreia na galeria Fórum das Artes, ao lado da Pinacoteca, no dia 26 de outubro.

A exposição é uma iniciativa da Secretaria Adjunta de Turismo e integra o programa “Botucatu Cidade Observadora de Aves”, recém lançado pela Prefeitura e criado para ofertar aos moradores e visitantes da cidade uma real experiência de conexão com o ambiente natural, por meio da observação de aves.

Nessa exposição, além das dezenas de fotografias de 11 profissionais participantes, os visitantes poderão conferir uma mostra de comedouros caseiros, assistir vídeos, ouvir cantos de aves disponíveis no espaço audiovisual, jogar um jogo da memória exclusivo, apreciar painéis sobre os biomas locais, tirar selfies com totens de aves gigantes, e ainda vivenciar a experiência sensorial de entrar em uma gaiola humana e sentir o mesmo que um pássaro preso sente.

A exposição “Birds na Pina – Aves de Botucatu” estará aberta do dia 26 de outubro até o dia 30 de janeiro de 2022, e poderá ser visitada de quarta-feira à sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h, com entrada livre e gratuita.

A exposição também oferecerá aos botucatuenses oficinas, passarinhadas, rodas de conversa, visitas guiadas, contações de histórias, lançamento de guia de aves, e encontros com os fotógrafos e outros convidados.

A primeira atividade aberta ao público será o Workshop “Técnicas avançadas de edição e fotografia de aves”, ministrado por Kacau Oliveira – fotógrafa convidada da exposição e nacionalmente reconhecida. O Workshop será realizado no dia 27, quarta-feira, durante todo o dia, na Pinacoteca. O evento é gratuito e já está com inscrições abertas. Os interessados devem se inscrever através do formulário presente no link https://forms.gle/djXKkBuFFeGFjPiV8.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant, 228-470, Vila Jahu

Telefone (14) 3811-1490