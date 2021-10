Festival de Artes Cênicas de Bauru celebra 10 anos com público e transmissão online

Evento começa na próxima sexta-feira (23), às 20h, em formato híbrido

Considerado um dos principais festivais de teatro do interior do estado de São Paulo, o Festival de Artes Cênicas de Bauru, FACE, chega a sua décima edição unindo artistas nacionais e internacionais dentro de uma programação de 10 espetáculos e 5 oficinas.

O evento, concebido e produzido pelo grupo teatral bauruense Protótipo Tópico, começa na próxima sexta-feira (23), às 20h, em formato híbrido – presencial e online – com o espetáculo de variedades Cabaret ScèneSonore que contará com a participação de artistas de Bauru e região.

Dentro da proposta de ser uma mostra cênica não competitiva com foco nas mais recentes pesquisas da área, a programação do 10º FACE também contará com a participação de artistas e grupos de outros estados brasileiros e uma atração internacional.

Farão parte da programação do festival os seguintes grupos e artistas: Cia Dual, São Paulo; Cia Os Palhaços de Rua, Londrina; Núcleo Arcênico, São José do Rio Preto; Daiane Baumgartner, Rio Claro; Mythus Teatro, Macatuba; Cia Beira Serra de Circo e Teatro, Botucatu; Cia da Bobagem, Bauru; Protótipo Tópico, Bauru; e Samara Azevedo, Portugal. (Veja a programação completa abaixo).

Depois de duas edições online – necessárias para conter a pandemia de Covid-19 – em 2021, o festival voltará a contar com a presença de público. Cada apresentação terá na plateia apenas 20 pessoas. Todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos para garantir a segurança dos artistas, equipe do evento e espectadores.

Além da programação artística – e assim como as edições anteriores – o 10º FACE também terá atividades formativas. Ao todo serão cinco oficinas, sendo quatro presenciais – “Criação e Composição Coreográfica”, “A construção da memória em Silêncio”, “A Máscara Neutra na Preparação do Ator”, “Compartilhamento de processo do espetáculo “O Perdido” – e uma online – “Proto-Cinema: Estudos de foco, roteiro e direção com teatro de sombras”, realizada através de plataforma online, com 20 vagas. As oficinas são destinadas a maiores de 14 anos, estudantes de artes e público geral.

Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas entre 23 e 31 de outubro. Além do público presencial, toda a programação artística do 10º FACE que, além dos espetáculos também contará com mostra audiovisual e conferência entre artistas e público, será transmitida ao vivo no canal oficial do evento no YouTube (/FACEBauru).

Arte e pandemia

A crise sanitária global – além das centenas de milhares de vidas perdidas – impactou diretamente a classe artística brasileira, que ainda busca meios de viabilizar produções e ações culturais. Por isso, o tema do 10º FACE é “O papel do artista no pós-pandemia”, partindo dessa premissa que a programação foi pensada.

“Apesar das dificuldades de produzir arte e os desafios que os tempos atuais tem nos mostrado, fazer um dos maiores festivais de artes cênicas do interior paulista acontecer é um grande ato de resistência”, explica Andressa Francelino que, junto com Fábio Valério, assina a direção geral e artística do evento.

“A dinâmica acelerada e fria da transformação social leva o homem a trocar felicidades por seguranças, ideias por ideologias, arte por entretenimento raso, o impulso libertário por pendores místicos; assim, gritamos pela experiência, pela prática artística e pela transformação dessa cruel agressividade em arte”, explica Fábio Valério.

Inscrições e ingressos

Os ingressos para as oficinas e as apresentações podem ser retirados através da plataforma sympla.com.br/facebauru. No site oficial do evento – facebauru.art.br – e nas redes sociais do festival – @facebauru – o público encontrará mais informações sobre as atrações e a programação completa. Todos os espetáculos serão transmitidos ao vivo no canal do Youtube do festival (/FACEBauru).

O 10° FACE é uma realização do grupo @ProtótipoTópico com apoio da @SacBauru Sociedade Amigos da Cultura, por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O evento será realizado de 23 a 31 de outubro. Toda programação é gratuita.

Serviço:

10° FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru

23 a 31 de outubro de 2021.

Bauru – SP / Brasil

Edição híbrida – presencial e online. Transmitido ao vivo em youtube.com/facebauru

Realização: Grupo Protótipo Tópico com apoio da Sociedade Amigos da Cultura, por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Saiba mais em facebauru.art.br

Programação de espetáculos

Sábado 23/10

20h – CABARET SCÈNESONORE

Grupo Protótipo Tópico e convidados

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: Uma grande festa! O Cabaret ScèneSonore, mais do que uma mostra artística, é uma celebração aos 10 anos de existência e resistência desse festival, aos treze anos do Grupo Protótipo Tópico e ao trabalho de tantos grupos e artistas parceiros que seguem produzindo, mesmo diante de tantas incertezas.

O Protótipo Tópico, ao lado de artistas convidados, abre as atividades do 10° FACE neste espetáculo de variedades que envolve diferentes linguagens como a dança, o teatro, a performance e a música, celebrando as parcerias que tornaram esse festival possível até aqui.

Linguagem: Espetáculo de Variedades

Duração: 90 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru

Domingo 24/10

17h – LINHA VERMELHA

Cia Dual (São Paulo-SP)

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Linha Vermelha mistura as artes da dança, do teatro e do circo para mergulhar na estética das óperas e comédias do Brasil do século 18, lançando olhares sobre a permanência de questões étnicas e raciais que persistem em nossa realidade contemporânea.

Linguagem: Dança e teatro

Duração: 40 minutos

Local: Vitória Régia + Transmissão no youtube (/facebauru)

20h – FANDO E LIS

Mythus Teatro (Macatuba-SP)

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: Um espetáculo absurdo e simbólico que fala da solidão, da falta de compreensão e da individualidade que impede cinco personagens de chegarem à desejada cidade de Tar. Lis, uma mulher, cercada por quatro homens opressores e tóxicos, aponta possíveis caminhos de resistência e libertação.

Linguagem: Teatro

Duração: 60 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru

Segunda 25/10

20h – SILÊNCIO

Núcleo Arcênico (São José do Rio Preto – SP)

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: Dois atores se reúnem para resgatar um espetáculo de 15 anos atrás sobre luto, memória, cicatrizes e silêncios: A partir do episódio da morte do pai, dois irmãos tentam reaprender a conviver com suas memórias particulares e seus vazios em comum.

Linguagem: Teatro

Duração: 80 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru

Terça 26/10

20h – RÉQUIEM PARA UM BARBEIRO

Cia Os Palhaços de Rua (Londrina/PR)

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Em um universo claustrofóbico, animalesco, trágico e solitário, encontramos José, um jovem barbeiro que é envolto por um emaranhado de situações que o oprimem, o enraivecem e o fazem perder a esperança em si mesmo e em tudo ao seu redor. Um mundo em ruínas em que as utopias e as ilusões humanistas naufragaram num mar de sangue e intensas emoções, causando assim uma metamorfose onde é libertado o que há de mais primitivo no ser humano, seu instinto de morte.

Linguagem: Teatro

Duração: 60 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru /

Quarta 27/10

20h – E O QUE TÍNHAMOS FRACASSOU

Samara Azevedo (Portugal) e grupo Protótipo Tópico

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: A partir de propostas de Samara Azevedo ativadas e reinterpretadas pelo Protótipo Tópico, imagens performativas são construídas resgatando temas coletivos e individuais, emoldurados pela pandemia. Unidos pelo desejo de ocupar um palco juntos, entre corpos físicos e virtuais, entre angústias, existires estranhos, entre ficções e realidades, entre restos de um carnaval não vivido, surge uma tentativa de suspender o fim de um mundo. Um mundo, que de alguma forma, fracassou.

Linguagem: Performance Multimídia

Duração: 35 – 45 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru /

Quinta 28/10

20h – RESULTADO DE PROCESSO: PROTO-CINEMA

Daiane Baumgartner (Rio Claro/SP) e participantes da oficina

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Apresentação do resultado da oficina realizada durante o festival que abordou o estudo do foco, roteiro e direção de cena para cinema, através da linguagem do Teatro de Sombras que é, em sua essência, muito parecido com o cinema. Você vai assistir aos vídeos desenvolvidos pelos participantes da oficina a partir dos exercícios práticos de criação, produção e manipulação, além de um bate-papo sobre todo o processo com Daiane Baumgartner.

Linguagem: Teatro de Sombras

Duração: 60 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru /

Sexta 29/10

20h – Estado de Colapso

Grupo Protótipo Tópico (Bauru/SP)

Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse: Todas as sociedades produzem estranhos. Num mundo cada vez mais sucateado e sem futuro, o ser adquire um estado de passividade e segue a dinâmica incansável e volátil que trucida a liberdade e cria uma fake emancipação. Nesse cenário, a maneira preferível de viver com os estranhos é mantê-los à parte.

Acerca das reflexões, imagens e sentimentos construídos ao pesquisar o filósofo Zygmunt Bauman, o grupo Protótipo Tópico, anfitrião do FACE, apresenta uma nova versão da performance Estado de Colapso.

Linguagem: Performance

Duração: 60 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru

Esta ação integra o projeto “Festival de Artes Cênicas de Bauru – Prêmio” contemplado pelo Eixo Premiação Mostras, Festivais no estado de São Paulo pelo edital Proac Expresso Aldir Blanc 60/2020

Sábado 30/10

15h – CONFERÊNCIA | CENÁRIOS POSSÍVEIS: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO ARTISTA PÓS-PANDEMIA

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Bate-papo entre os grupos participantes do 10° FACE sobre o desafio de integrar o território virtual e desenvolver novas formas de criar, do fazer artístico e de suas vertentes. Esta ação também será disponibilizada em formato de podcast.

Linguagem: Roda de conversa

Duração: 90 minutos

Local: Transmissão no youtube (/facebauru)

20h – O PE®DIDO

Cia Beira Serra de Circo e Teatro (Botucatu/SP)

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: No pacato vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra, às vésperas da Festa da Padroeira, Januário quer pedir a mão de Sá Marica em casamento, mas lhe falta a coragem. Seu amigo Zé Tobó o aconselha a usar uma infalível poção do amor preparada por Dona Ermelinda, benzedeira e curandeira do lugar, que por sua vez tem um passado mal resolvido com Seu Tonico, pai de Sá Marica. Mesmo alertados de que, no amor, intervir com poção nunca foi solução que prestasse, os dois investem nesse caminho e armam uma grande confusão.

Linguagem: Circo-Teatro

Duração: 55 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru /

Domingo 31/10

16h – MOSTRA PERFORMING PROJECT – SESSION 7

Artistas Convidados

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Mostra Audiovisual que conecta vídeos de diversos artistas a partir da temática do festival. Após a exibição, haverá um bate-papo com os participantes da Mostra e profissionais convidados do audiovisual.

Linguagem: Mostra audiovisual

Duração: 90 minutos

Local: Transmissão no Youtube/facebauru)

20h – ASSAGA

Cia da Bobagem (Bauru/SP)

Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse: Uma aventura clownesca rumo a descobertas cômicas, femininas e infinitas. Partindo em várias direções, essa saga de palhaça explora terrenos profundos e engraçados da trajetória de uma heroína cômica. Venham viver essa jornada! Um solo da atriz Marisa Riso.

Linguagem: Palhaçaria

Duração: 50 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

Ingressos: sympla.com.br/facebauru

Programação de oficinas

23, 24 e 26/10

Proto – Cinema: Estudos de foco, roteiro e direção com teatro de sombras

Daiane Baumgartner (Rio Claro-SP)

15h às 17h

Ação online pela plataforma Google Meet

Sinopse: A atividade propõe, por meio do estudo dos processos de criação e manipulação de luz como uma câmera, além de dramaturgia, exercícios práticos de criação, produção e manipulação para o desenvolvimento de roteiro e direção de um vídeo de 1 minuto.

Os participantes devem providenciar papel cartão, tesouras, lápis, borracha, arame fino, fio de nylon, palito de churrasco, estilete, alicate de corte para arame e elástico redondo ou qualquer outro tipo de elástico. Daiane Baumgartner é marionetista e pesquisadora da linguagem das formas animadas.

Ministrante: Daiane Baumgartner

Público-alvo: Pessoas interessadas, acima de 15 anos.

Duração: 6 horas

Vagas: 20

25/10

Criação e composição coreográfica

Cia Dual (São Paulo-SP)

10h às 13h

Espaço Protótipo

Sinopse: O workshop abordará ferramentas de criação e composição coreográfica para a cena. Serão trabalhados aspectos de dramaturgia (duração, velocidade, repetição); conceitos de espacialidade (tridimensionalidade e bidimensionalidade, variação de níveis) e conceitos de musicalidade (tema e variação, andamento, texturas e ambientes sonoros).

Ministrante: Ivan Bernardelli e Mônica Augusto

Público-alvo: Artistas e pessoas interessadas, acima dos 16 anos

Duração: 180 minutos

Vagas: 15

Vagas: 15

Inscrições: sympla.com.br/facebauru

26/10

A construção da memória em Silêncio

Núcleo Arcênico (São José do Rio Preto-SP)

10h às 12h

Casa de Cultura Celina Neves

Sinopse:

O workshop “A construção da memória em Silêncio” aborda os procedimentos criativos usados na (re)criação do espetáculo “Silêncio”, do Núcleo Arcênico de Criações. Para tanto, apresenta procedimentos decorrentes do estágio atual da pesquisa do Núcleo e do treinamento “Indícios do Corpo Pós-Moderno”, de 2007, dentro do qual o espetáculo foi montado pela primeira vez.

Ministrante: Alexandre Manchini Jr