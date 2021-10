Mostra Território Beira Serra termina neste fim de semana, no Monte Mor

Todas as apresentações são gratuitas e recomendadas para todas as idades

Da Redação

Nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 22, 23 e 24, a Companhia Beira Serra de Circo e Teatro realiza as últimas apresentações da mostra Território Beira Serra, que durante os finais de semana de outubro passaram distritos e bairros de Botucatu para levar cultura e arte, através dos espetáculos criados pela Cia.

Na sexta-feira, às 19h30, o solo “Acorda, Januário” abre a mostra. No sábado, grande elenco da Beira Serra apresenta o “Circo da Cuesta”, às 19h30, com variedades de números circenses. Para encerrar, no domingo tem espetáculos em dose dupla: às 16h, “Grão: Circo da Terra”, e às 19h30, “Café com Arco”.

No bairro Monte Mor, as apresentações acontecerão na sede do projeto Adolescer, na Rua Hermes da Fonseca, n° 542 (antigo Piec). Todas as apresentações são gratuitas e recomendadas para todas as idades.

A mostra da Cia. Beira Serra é realizada através do edital ProAC 49/2020, com recursos da Lei Aldir Blanc, e conta com apoio da Secretaria de Cultura de Botucatu.

A proposta do Território Beira Serra busca atingir o público morador de cada uma das comunidades, relativamente afastadas da região central e, talvez, com menor acesso aos meios e produções culturais. “Com essa ação cultural nós buscamos ampliar nossa rede de afetos em nossa própria cidade. Descentralizar nossa atuação em Botucatu e mostrar aos munícipes que nosso grupo e nossa arte existem”, comenta Fernando Vasques, ator e membro fundador da Beira Serra.

Agenda da mostra Território Beira Serra no Monte Mor

Local: Projeto Adolescer – Rua Hermes Fonseca, 542 (Antigo Piec)

Sexta, 22/10 – às 19h30 – “Acorda, Januário”

Sábado, 23/10 – às 19h30 – “Circo da Cuesta”

Domingo, 24/10 – às 16h – “Grão: Circo da Terra”

Domingo, 24/10 – às 19h30 – “Café com Arco”