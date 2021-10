Secretaria da Fazenda libera créditos da Nota Fiscal Paulista

Da Redação

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) disponibilizou na segunda-feira (18) mais de R$ 28,86 milhões aos consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista. A liberação dos créditos deste mês de outubro é referente às compras e doações de documentos fiscais realizadas em junho de 2021.

Deste montante, R$ 14,4 milhões foram destinados a instituições filantrópicas para utilização em seus projetos. Já as pessoas físicas têm à disposição R$ 14,1 milhões.

Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo (app) oficial da Nota Fiscal Paulista pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF/CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Quem preferir pode utilizar a página na internet: portal.fazenda.sp.gov.br/ servicos/nfp. Nas duas opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

Em outubro, os participantes do programa também podem destinar seus créditos para abatimento ou quitação do IPVA-2022. Neste caso, é preciso fazer essa opção no sistema até a data limite de 31 de outubro.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos consumidores por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. É importante que os participantes fiquem atentos para o resgate, pois no próximo mês expiram os valores liberados em novembro do ano passado, e assim sucessivamente. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.

Com a liberação de outubro, a Sefaz totaliza R$ 246,39 milhões liberados em 2021 aos participantes cadastrados no programa.