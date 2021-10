Sesi abrirá período de inscrições para estudos na rede escolar

Têm prioridade nas vagas os dependentes legais de funcionários das empresas contribuintes do SESI

Da Redação

A partir das 8 horas da manhã do dia 26 de outubro de 2021 estarão abertas as inscrições para os interessados em matricular seus filhos na rede escolar SESI-SP de todo o Estado, para o ano letivo de 2022. As vagas são para a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental e Médio. O cadastro deve ser feito exclusivamente online, pelo site do Sesi-SP, a partir da data de início do processo seletivo.

Saiba quem pode se inscrever e quais as datas

Têm prioridade nas vagas os dependentes legais de funcionários das empresas contribuintes do SESI (Beneficiários). Também inclusos na categoria, os dependentes legais de funcionários do SESI-SP, SENAI-SP, FIESP, CIESP e IRS. Para esse público, o período de inscrições fica aberto das 8 horas do dia 26 de outubro até às 16h do dia 3 de novembro.

Demais públicos (Não Beneficiários) poderão se cadastrar a partir das 8 horas do dia 5 de novembro até às 16 horas de 8 de novembro. Estes inscritos serão contemplados após atendimento aos Beneficiários, de acordo com a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar. A abertura de inscrições estará condicionada a análise da demanda das demais categorias em cada unidade e ano escolar.

Não serão aceitas inscrições fora do período designado por categoria.

Unidades escolares e vagas disponíveis

No ato do cadastro, o sistema de inscrições mostrará somente as séries e unidades escolares com vagas disponíveis, entre as 142 escolas da instituição.

Em 2022, o SESI-SP atuará com turmas de Educação Infantil, para crianças de 4 e 5 anos de idade, em quatro cidades: capital paulista (no bairro Santana), São José do Rio Preto, Suzano, além de Birigui, que inaugura a modalidade no próximo ano.

Sorteio de vagas para candidatos da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental

Para concorrer as vagas da Educação Infantil e do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, os candidatos participam de um sorteio por categoria (Beneficiários e Não Beneficiários) sempre que o número de inscritos for maior que o número de vagas em cada categoria. A divulgação da lista de inscritos sai em 10 de novembro, às 14 horas, e o sorteio ocorrerá no dia 12 do mesmo mês, às 9 horas. Para acesso aos resultados destas etapas, os responsáveis devem comparecer diretamente na escola em que o candidato for inscrito.

Vagas para demais séries serão preenchidas por meio de sorteio e análise de rendimento escolar

Os candidatos a vagas a partir do 4º ano do Fundamental ao Ensino Médio também passarão pela etapa de sorteio e, posteriormente, por análise de rendimentos do histórico escolar nas disciplinas de Português e Matemática, referentes ao ano letivo de 2020.

A divulgação da lista de inscritos sai em 10 de novembro, às 14 horas, e o sorteio ocorrerá no dia 12 do mesmo mês, às 9 horas. Para acesso aos resultados destas etapas, os responsáveis devem comparecer diretamente na escola em que o candidato for inscrito.

Matrículas

Os responsáveis pelos candidatos aprovados para as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental têm entre os dias 16 de novembro a 22 de dezembro para efetuar matrícula. Para todas as demais séries, o prazo fica entre 26 de novembro até 22 de dezembro.

Mensalidades

Os valores das mensalidades devem ser consultados diretamente na unidade escolar de interesse ou no ato do cadastro no sistema de inscrições.

Confira o Cronograma de Inscrições e Matrículas:

Processo seletivo 2022 – rede escolar SESI-SP (principais datas) 26/10/2021 a 3/11/2021 Inscrições para dependentes legais de Beneficiários da indústria e de funcionários SESI-SP, SENAI-SP, FIESP, CIESP, IRS 5 a 8/11/2021 Inscrições para Não Beneficiários* 10/11/2021 Divulgação da lista de inscritos para Sorteio (diretamente na unidade escolar) 12/11/2021 Sorteio (diretamente na unidade escolar) 16/11 a 22/12/2021 Educação Infantil e 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental: Período para entrevista com os responsáveis, entrega de documentos e efetivação da matrícula 16 a 23/ 11 /2021 4° ao 9° ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3° ano do Ensino Médio: Período para inserção no sistema de inscrições das notas de Português e Matemática, referentes ao ano letivo de 2020, juntamente com o upload dos documentos comprobatórios para a análise dos rendimentos 25/11/2021 4° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3° ano do Ensino Médio: Divulgação da lista dos candidatos classificados no processo de análise de rendimentos 26/11 a 22/12/2021 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio: Período para entrega de documentos e efetivação da matrícula

* No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a critério do SESI-SP, a abertura de inscrições para candidatos Não Beneficiários estará condicionada a análise da demanda das demais categorias em cada unidade e ano escolar.