SP registra 3,9 mil internados por Covid-19 por três dias consecutivos

Ocupação de leitos UTI está em 28,1% no estado

Da Redação

São Paulo registra nesta terça-feira (19) 3,9 mil pessoas internadas por Covid-19. É o terceiro dia seguido que o número fica nesta média. Hoje, são 3.918 pacientes hospitalizados, sendo 1.849 em UTIs e 2.060 em leitos clínicos.

Os dados atuais de hospitalização pela doença são similares aos verificados na primeira semana de monitoramento do impacto da pandemia na rede hospitalar de São Paulo, realizado por meio do Censo Covid-19, criado pela Secretaria de Estado da Saúde para esta finalidade.

O número global de internados foi cerca de oito vezes maior no pico da segunda onda, quando chegou a ultrapassar 31 mil pacientes hospitalizados com a doença. A redução expressiva é fruto do êxito da campanha de vacinação em SP (confira dados no site https://vacinaja.sp.gov.br/).

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da pandemia, com 28,1% no estado e 35,6% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.391.302 casos, dos quais 4.216.538 já estão recuperados, incluindo 453.573 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 151.210 óbitos.

O detalhamento dos dados da pandemia está disponível no site www.saopaulo.sp.gov.br/ coronavirus.