Vereadores aprovam redução nova jornada para psicólogos da rede municipal de saúde

Carga passa agora de 40 para 30 horas semanais

Da Redação

Profissionais da saúde mental vinculados à rede municipal de Saúde terão nova carga horária de trabalho. é o que prevê o Projeto de Lei 54/2021, aprova na sessão de segunda-feira, 18 de outubro, pela Câmara de Botucatu.

De autoria da vereadora Rose Ielo (PDT), o texto dispunha sobre a jornada de trabalho de psicólogos que prestam serviços públicos de forma indireta à administração municipal, que passa agora de 40 para 30 horas semanais.

Segundo a vereadora, o objetivo do projeto é garantir isonomia entre os psicólogos que atuam de maneira indireta no serviço público e os servidores diretos, que já conquistaram a jornada especial em 2015. Ela justifica a proposta de redução de carga horária devido ao desgaste físico e emocional ocasionado pela profissão, a necessidade de capacitação constante e a importância de assegurar a qualidade do serviço prestado pela valorização da categoria. A vereadora ainda espera que o PL se torne exemplo em outros municípios.