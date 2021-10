Botucatu deverá ter nova Unidade de Saúde, nas proximidades do Cachoeirinha

Expectativa é de que as obras tenham início ainda no primeiro semestre de 2022

Por Flávio Fogueral

A região Leste de Botucatu deverá contar com nova Unidade Básica de Saúde (UBS), conforme articulação que tem sido realizada pela Prefeitura junto ao governo do Estado. Expectativa é instalar a unidade em uma área na confluência entre as avenidas Conde de Serra Negra e Deputado Federal Braz de Assis Nogueira.

Objetivo é atender ao aumento da demanda populacional da região após a inauguração do complexo residencial Cachoeirinha, com mais de 990 apartamentos, e de outros empreendimentos imobiliários. As tratativas para a viavilização da nova unidade ocorreu nesta semana em reunião na Secretaria de Desenvolvimento Regional, na capital. “Esta unidade terá como foco o atendimento da demanda de pacientes que cresceu bastante com a chegada das 992 famílias à região”, salientou o prefeito Mário Pardini.

O novo equipamento seria mais um adicional na estrutura de saúde, já que a região conta com uma UBS que já atende a moradores do Jardim Cristina, Jardim Arlindo Durante e outros bairros do entorno.

Segundo Pardini, a expectativa é de que as obras tenham início ainda no primeiro semestre de 2022. Não foram divulgados valores previstos para a nova UBS.