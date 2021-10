Com nova noite gelada em Botucatu, Operação Migrante atende pessoas em situação de vulnerabilidade

Ao todo, oito pessoas foram encaminhadas ao Espaço Acolhedor

Da Redação

Na madrugada desta quarta-feira, 20, os botucatuenses voltaram a perceber a temperatura mais baixa. Enquanto os termômetros do Município registravam 10°C e sensação térmica ainda menor por conta do vento, as equipes da Assistência Social e da Guarda Civil Municipal percorreram a Cidade em busca de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.

Ao todo, 8 pessoas foram encaminhadas ao Espaço Acolhedor, onde junto a outras 13 pessoas que procuraram diretamente o equipamento, pernoitaram em instalações confortáveis e tiveram acesso a banho quente, roupas limpas e alimentação. O espaço também respeitou os protocolos sanitários para prevenção da Covid-19.

“Nossas equipes percorreram locais que possuem marquises, praças, construções, onde normalmente quem está nas ruas se abriga, e localizaram as pessoas nesta situação. O trabalho acolhe este público vulnerável e oferece atendimento digno e os estimula a buscarem os serviços públicos de saúde também”, afirmou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

Durante a patrulha, uma munícipe foi encontrada e encaminhada ao CAPS II Centro, de atenção psicossocial do “CAIS Hospital Cantídio de Moura Campos”, onde foi inserida na hospitalidade.

A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.