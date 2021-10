Vice-governador Rodrigo Garcia estará sábado (23) para encontro com filiados do PSDB em Botucatu

Agenda visa criar articulações para campanha eleitoral do ano que vem

Da Redação

O vice-governador Rodrigo Garcia, estará em Botucatu neste sábado, 23 de outubro, a partir das 10 horas, na Associação Atlética Ferroviária, onde se reunirá com filiados do PSDB local e da região.

Garcia tem cumprido agendas pelo interior, participando de inaugurações e das discussões sobre a nova divisão administrativa estadual. Saído do DEM (atual União Brasil), é um dos nomes a disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2022, caso João Doria vença as prévias tucanas como candidato a presidência da República.

O encontro deve contar com a presença de diversas lideranças regionais e ter como foco a preparação do partido para as eleições do próximo ano.