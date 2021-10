Alunos realizam plantio de mudas de árvores em escola de Botucatu

Árvores irão compor uma área de lazer dentro da escola, que receberá bancos e outras instalações

Da Redação

A Escola Estadual “Álvaro José de Souza” realizou um plantio de árvores durante uma aula prática da disciplina eletiva “Biodiversidade e Sustentabilidade”, ministrada para a turma do 7ºB. A iniciativa teve a participação da Zeladoria Municipal, que foi até a escola, definiu as espécies e os locais dos plantios e cedeu as mudas e o adubo.

As árvores frutíferas plantadas pelos próprios alunos foram amora, gabiroba, jabuticaba, manga e pitanga. Elas irão compor em breve uma área de lazer dentro da escola, que receberá bancos e outras instalações.

“As covas com as mudas plantadas serão regadas semanalmente em toda aula, estimulando competências socioemocionais como comprometimento, organização e cooperação entre os alunos. Essa atividade visa conscientizar os estudantes sobre a importância da arborização para conservar melhor a biodiversidade, microclima e beleza na cidade”, afirmou Vinícius Nunes Alves, professor da disciplina.

Para completar o aprendizado dos alunos, pesquisas temáticas serão desenvolvidas pelos alunos, respondendo às questões: Quais são as origens, incluindo biomas, dessas espécies frutíferas? Qual é a variação de tamanho entre essas árvores adultas? Quais aves são atraídas por esses frutos? Quais doces são feitos com essas frutas?

“A mistura entre prática e teoria complementa o aprendizado dos alunos, que com certeza se animaram bastante com essa nova experiência. Formando jovens conscientes quanto ao meio ambiente é que vamos ter uma sociedade que se preocupa mais com esse tema nos próximos anos”, finalizou Márcio Piedade Vieira, agrônomo da Prefeitura que acompanhou a experiência.