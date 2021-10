O sentimento era saudade; voltei com muita vontade

Um caminho que tem seus espinhos, mas onde sei nunca estive e nunca estarei sozinho

Por Fernando Cury*

Os últimos dias foram muito especiais pra mim em todos os lugares por onde passei. Voltar a minha rotina de deputado recebendo a energia boa das pessoas, vendo o trabalho fluir de novo, foi muito gratificante.

Ouvir e dialogar de forma produtiva com as centenas de lideranças da nossa base de apoio é o meu exercício cotidiano. Perceber o carinho, a amizade e o respeito de quem me cerca é o que me faz decidido e forte.

Me emocionei bastante com as demonstrações de apreço, de respeito e de confiança em todas as reuniões que participei nesse pontapé inicial de um novo tempo.

Revi e abracei meus colegas e servidores da Assembleia Legislativa, fui recepcionado com o respeito de sempre no Palácio dos Bandeirantes, mas o que mais me emocionou foi o calor que recebi das bases, onde está meu maior compromisso, a minha mais profunda responsabilidade.

A política é a minha adrenalina, é a minha vocação, é o caminho que escolhi na vida. Servir de ponte entre as pessoas e as soluções é razão de existir do meu mandato como deputado estadual.

E junto com as lideranças comunitárias, com os dirigentes de entidades assistenciais, com as representações de classe e com os homens e as mulheres do campo, que eu me sinto em casa. São momentos em que eu vivo aquela sensação gostosa de pertencimento, de estar na hora certa no lugar certo, com as pessoas certas, as donas do meu mandato.

Hoje quero usar esse espaço para agradecer, para reconhecer e valorizar todos aqueles que acreditam no meu trabalho parlamentar, uma missão que exerço com alegria, fazendo o que me torna útil, me faz feliz, me dá prazer.

Eu sou o que vocês fizeram de mim. Meu esforço é para retribuir em forma de bons projetos, cada palavra, cada gesto de carinho e cada #tamojunto que ouvi nesse reinício de caminhada. Um caminho que tem seus espinhos, mas onde sei nunca estive e nunca estarei sozinho.

*Fernando Cury é filho do Jamil e da Erô, irmão da Jamila, do João, do Júnior e da Renatinha, marido da Renata e pai do Nando e do Fred. Foi eleito deputado estadual de São Paulo em 2014 e reeleito em 2018.