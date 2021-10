Prefeitura de Lençóis Paulista abre licitação para realizar Facilpa em 2022

A Prefeitura de Lençóis Paulista abriu processo licitatório para contratação empresa especializada para realização da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista). O evento realizado há mais de quatro décadas, esteve suspenso em 2020 e 2021 devido à Pandemia por Covid-19. A empresa vencedora do certame ficará responsável pelas próximas quatro edições do evento, entre 2022 e 2025. A abertura dos envelopes será no dia 22 de novembro.

De acordo com o edital, o valor mínimo que deverá ser apresentado pelas empresas para outorga do evento, por edição, é de R$ 250 mil, totalizando a partir de R$ 1 milhão pelas quatro edições. Este valor de referência foi obtido através das médias de valores apresentados na concorrência realizada em 2018 e será repassado para a Prefeitura antes da realização de cada edição. Ganha o pregão quem oferecer o maior valor. As empresas terão que apresentar documentos que atestem a aptidão técnica para a realização da feira.

“Com o avanço da vacinação, com o nosso Hospital sem pessoas internadas por Covid-19, podemos dar uma boa notícia à população e pensar um pouco em voltar a normalidade. Ficamos muito felizes em começar a planejar a Facilpa 2022, uma festa muito importante, que comemora o aniversário de Lençóis Paulista e que também representa muito para a economia local, pois movimenta o comércio, atrai turistas. É um evento para celebrar não apenas os 164 anos da cidade, mas a retomada de nossas vidas”, comentou o prefeito Anderson Prado.

A Facilpa já foi realizada nesses moldes na edição de 2019. A empresa vencedora do processo licitatório receberá a concessão do recinto entre os dias 1 de março e 31 de maio de cada ano, até 2025, e ficará responsável pela realização do evento (com no mínimo 10 e máximo 12 dias de duração), entre os dias 25 de abril e 12 de maio, conforme a melhor adequação do calendário. Por contrato, também fica estabelecido que a Feira deverá ter no mínimo cinco dias de realização com entrada gratuita, incluindo os dois domingos e o feriado de 1º de maio.

“Para a administração municipal, o processo licitatório é a forma mais eficaz de realização da Facilpa, como já foi demonstrado em edições anteriores. A empresa vencedora do certame fica responsável pela contratação dos shows, segurança, parque de diversões, praça de alimentação administração do estacionamento, e divulgação da feira e limpeza e manutenção do recinto nos dias de festa, exposições de animais, entre outros detalhes”, explica o secretário de Suprimentos e Licitações, Luiz Fernando de Campos.