Restos mortais abandonados no Ossário Municipal de Avaré são cremados

Cemitério Municipal esclarece que o procedimento não se aplica a túmulos particulares

Da Redação

Restos mortais abandonados no Ossário Municipal de Avaré estão sendo cremados. O espaço está com sua capacidade esgotada, informa a administração do Cemitério local.

O local recebe ossos de pessoas que foram sepultadas nos terrenos populares do município cujos familiares não deram destinação aos mesmos após o período de três anos. Há despojos mortais que estão no Ossário Municipal há 20 anos, explica o setor.

O Cemitério Municipal esclarece que o procedimento não se aplica a túmulos particulares e não tem relação com o recadastramento de jazigos que termina nesta quarta-feira, 20.

Local adequado

A preocupação do município é dar uma destinação correta aos restos mortais que não foram reivindicados por familiares, além de evitar um eventual problema de saúde pública.

Para tanto, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré contratou uma empresa especializada para realizar o trabalho.

As cinzas serão posteriormente depositadas em local adequado a ser definido pela própria empresa.