Senai abre inscrições para 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

Interessados podem se inscrever até 9 de novembro

Da Redação

O SENAI- SP está com inscrições abertas para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos que começam em 2022. São cursos gratuitos nas áreas tecnológicas mais demandadas pela indústria: Alimentos, Automotiva, Automação, Biomedicina, Construção Civil, Couro e Calçados, Celulose e Papel, Eletroeletrônica, Energia, Gestão, Gráfica, Refrigeração e Climatização, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia, Plásticos, Portos, Química, Têxtil e Vestuário e Tecnologia da Informação. São mais de 3.000 vagas, sendo quase 1.800 no período diurno e cerca de 1.400 no período noturno. Os interessados podem se inscrever até 9 de novembro pela página dos Cursos Técnicos

Para os cursos ofertados no período diurno (manhã e tarde), é necessário que os candidatos tenham concluído, no mínimo, a 1ª série do Ensino Médio ou que a concluam até a data de início das aulas do curso técnico. Já no período noturno, é preciso que os candidatos tenham concluído o Ensino Médio ou estejam matriculados em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas.

O resultado da seleção será divulgado no site e nas escolas do SENAI-SP, a partir das 14h, nos dias informados abaixo, conforme horários e orientações determinados pela escola onde ele realizará o curso.

Para os cursos realizados no período diurno (manhã e tarde):

– resultado: 22/12/2021

– matrícula: 12, 13 e 14/01/2022

Para os cursos realizados no período noturno:

– resultado: 13/12/2021

– matrícula: 13, 14 e 15/12/2021