Poupatempo realiza novo Mutirão do RG neste sábado (23)

Para participar, é necessário agendar data e horário nos canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, ou nos totens disponíveis nos 86 postos.

As vagas são abertas a partir das 9h da quinta-feira que antecede cada edição. No total, serão 60 mil durante a ação, nos sábados do mês de outubro.

Para ser atendido, o cidadão deve comparecer com original e cópia simples de um da Certidão de Nascimento ou Casamento, e RG anterior, caso o tenha. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto.

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Nas três primeiras edições do mutirão, foram ofertadas 45 mil vagas, com 30 mil atendimentos realizados. Por isso, é importante reforçar que, caso não seja possível comparecer, o cidadão deve excluir o agendamento, permitindo a utilização da vaga por outra pessoa. O cancelamento está disponível nos canais eletrônicos do Poupatempo.

Serviço