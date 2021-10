AAB perde novamente e estaciona na 9ª posição da Liga Paulista de Futsal

Próximo compromisso será na próxima quarta, 27, às 19 horas, em casa, contra o Futsal Bauru

Da Redação

Mais um resultado negativo e estabilidade na tabela. Assim foi a rodada da Associação Atlética Botucatuense (AAB) na Liga Paulista de Futsal. Jogando fora de casa nesta sexta-feira, 22 de outubro, o time botucatuense perdeu para o Uniara por 1 a 0.

Com o resultado negativo, a AAB praticamente estaciona na nona colocação do campeonato, com 15 pontos em quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Já o Uniara aparece na sequência, em décimo na tabela. Liderança da Liga é do Pulo, com 34 pontos.