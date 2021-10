Horta Terapêutica é nova aliada na recuperação de atendidos pelo Serviço em Álcool e Drogas de Botucatu

Oficinas terapêuticas constituem importante ferramenta para canalizar os pensamentos e as projeções de paciente

O Serviço de Atenção e Referência em Álcool de Drogas (SARAD) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) é destinado ao tratamento da desintoxicação, a remissão de sintomas agudos e apoio a ressocialização de dependentes químicos em um processo curto de internação.

O tratamento inicia-se com a desintoxicação, e durante o processo, desenvolvem-se várias atividades. Ações terapêuticas psicossociais, espirituais e atividades físicas são incorporadas ao tratamento, com o objetivo de alcançar uma mudança no estágio motivacional do paciente, o que influencia positivamente na sua reinserção ao convívio familiar, laboral e social.

As oficinas terapêuticas podem constituir uma importante ferramenta para canalizar os pensamentos e as projeções de paciente à produção de algo útil para si e para a coletividade a sua volta.

Iniciado e coordenado pelo enfermeiro Jorge Roa (in memrian) e atualmente em um novo formato sob coordenação da Enfermeira Mariana Bueno e os técnicos de enfermagem César e Lucineia, o Projeto Terapêutico Atividade Horta do SARAD é uma ação autosustentável, que incentiva o paciente a realizar atividades diária de cultivo, promovendo educação em saúde por meio do manejo e produção de hortaliças.

Segundo a Gerente de Enfermagem do SARAD, Nilza Ravazoli Brito, os produtos do cultivo das oficinas de horta e plantas medicinais são cultivados e consumidos pelos pacientes. “Os produtos são consumidos nas refeições, e a outra parte é vendida pelos pacientes, acompanhados pela equipe de enfermagem nas proximidades do SARAD, como forma de obter recursos para a manutenção do projeto”, explica.

“O trabalho da equipe multiprofissional aliado equipe aos espaços terapêuticos possibilitam uma avaliação ampliada do paciente. Assim, as oficinas terapêuticas propiciam ao paciente vários meios de buscar e aprimorar suas capacidades, valorizando os aspectos saudáveis da vida”, afirma Nilza.

Parcerias

O Projeto Terapêutico Atividade Horta que conta com apoio e parceria da Secretaria do Verde, Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da UNESP, e do Instituto Flora Vida,