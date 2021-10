Prorrogadas inscrições para curso gratuito de qualificação da Google

Da Redação

Foram prorrogadas até quinta-feira (28) as inscrições para 6,5 mil vagas no curso online gratuito de qualificação Google Journey Minha Chance. Oferecida pelo Centro Paula Souza (CPS), em parceria com a Google Cloud e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE), por intermédio do programa Minha Chance, a capacitação trata de temas relacionados a computação em nuvem, infraestrutura e segurança de redes, inteligência artificial e machine learning. As inscrições devem ser feitas pelo site fundacaofat.org.br.

Podem participar estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de pessoas da comunidade em geral, com idade mínima de 14 anos completos até a data da inscrição. A iniciativa representa uma oportunidade para quem deseja aprimorar seus conhecimentos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O setor conta atualmente com milhares de postos de trabalho ociosos no Brasil por falta de profissionais qualificados.

Todos os candidatos inscritos terão a oportunidade de participar do curso preparatório Google Cloud Essentials, com seis horas de duração, que deve ser concluído até 31 de outubro. Os aprovados classificam-se para a capacitação principal, de 44 horas, programada para ocorrer entre 8 de novembro e 19 de dezembro. O conteúdo é ministrado por professores do CPS e especialistas de mercado. Ao final, os melhores participantes receberão, gratuitamente, vouchers para exames de certificação da Google.

Minha Chance

O programa Minha Chance é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SDE e do CPS, que visa capacitar estudantes de Etecs e Fatecs, além da comunidade em geral, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e renda.

Os cursos são elaborados em parceria com empresas que têm a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As organizações interessadas podem fazer o cadastro pelo site minhachance.sp.gov.br.