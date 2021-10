Quatro hospitais estaduais não registram novas internações de Covid-19 há mais de uma semana

Hospital Estadual de Bauru não recebe novos casos desde 13 de outubro

Da Redação

São Paulo identificou, em levantamento inédito concluído nesta sexta-feira (22), que quatro hospitais estaduais de referência para Covid-19 não recebem novos casos da doença há pelo menos uma semana. A queda na demanda é reflexo da campanha de vacinação e do avanço na cobertura com esquemas vacinais completos.

Os hospitais estão localizados nas regiões de Araraquara, Bauru, Baixada Santista e Grande São Paulo, onde o percentual da população com vacinação completa ultrapassa 60%, seguindo a tendência de todo o Estado. As quatro regiões também têm baixos indicadores de ocupação de leitos de Terapia Intensiva e clínicos.

O Hospital Estadual de Américo Brasiliense, localizado na região de Araraquara, não registra internação de pacientes confirmados com coronavírus desde o dia 13 de outubro. Além disso, no momento não há nenhum paciente internado com coronavírus na unidade, que já está atendendo outras patologias devido a queda na demanda pela doença. Cerca de 707 mil moradores desta região já estão com esquema vacinal completo. Ali, taxa de ocupação de leitos é de 10,6% em UTI e 10,5% em enfermaria, os menores indicadores de ocupação entre as quatro áreas analisadas.

Outra unidade referência é o Hospital Estadual de Bauru, que também não recebe novos casos da doença desde 13 de outubro. No momento, há quatro pacientes internados na enfermaria e nenhum na UTI. A ocupação regional é de 17,1% em UTIs e 6,5% dos leitos clínicos, com mais de 1,2 milhão de pessoas integralmente imunizadas.

Na Baixada Santista, o Hospital Regional de Itanhaém está há 10 dias e também não possui, no momento, pacientes com Covid-19 internados previamente. A região registra ocupação de 23,2% em UTI e 15,2% em enfermaria, e 1,1 milhão de residentes do litoral Sul do Estado já concluíram o esquema vacinal.

Já na Grande São Paulo, há três semanas não são internados novos casos da doença no Hospital Estadual Mário Covas. O serviço está localizado em Santo André e recebe pacientes por meio do referenciamento de unidades como UBSs e UPAs do Grande ABC, por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). Atualmente há apenas quatro pacientes internados em enfermaria e três na UTI. A taxa de ocupação da Grande SP é de 31,6% e 36,1%, respectivamente, e ultrapassa 14,2 milhões de pessoas com proteção completa contra Covid-19