SP ultrapassa marca de 70 milhões de vacinas aplicadas contra COVID-19

Proporção de pessoas que recebeu pelo menos uma dose é de 99,9%

Da Redação

São Paulo ultrapassou a marca de 70 milhões de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas na população. Às 11h22 deste sábado (23), o Vacinômetro marcou 70.101.304 doses aplicadas em toda a campanha.

Entre o total absoluto de vacinas aplicadas até o momento, 37.418.457 são referentes à primeira dose, 29.290.755 milhões de segunda, 1.169.939 de dose única e 2.222.153 de dose adicional.

Considerando somente os adultos, a proporção de pessoas que recebeu pelo menos uma dose é de 99,9%, com 85,5% com esquema vacinal completo. Quando considerado toda a população, são 83,3% que receberam uma dose e 65,8% com esquema concluído.

São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil, em números absolutos, e conta com uma logística ágil e organizada para distribuição de doses às 645 cidades.

A evolução diária da campanha pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/ vacinometro/.

O cronograma de vacinação dos públicos-alvo da campanha está disponível no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br).