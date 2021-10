Botucatu e Jaú serão incluídas em programa São Paulo Amigo do Idoso, do Governo do Estado

Governo do Estado investirá R$ 850 mil em cada Centro de Longevidade Ativa

Da Redação

Na quarta-feira, 20 de outubro, o deputado estadual Fernando Cury participou de uma reunião com a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e com o diretor executivo da pasta, Gabriel Henrique, para tratar de dois assuntos relacionados à assistência social, um dos principais pilares do trabalho do parlamentar.

A primeira pauta da reunião foi a inclusão das cidades de Botucatu e Jaú no Programa São Paulo Amigo do Idoso, para que as duas cidades sejam contempladas com o Centro de Longevidade Ativa (CLA), um espaço com serviços voltados ao acolhimento, atendimento e inclusão de pessoas com 50 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social.

Além das atividades de convivência, o CLA terá ações para promover a inclusão produtiva, novas carreiras e empreendedorismo entres os idosos, incluindo apoio à qualificação e formação, além de atividades envolvendo tecnologia.

O Governo do Estado investirá R$ 850 mil em cada Centro de Longevidade Ativa, e a contrapartida dos municípios deverá ser a doação do terreno para a instalação da unidade e a contratação de pessoal. “Vou formalizar essas questões com o prefeito Pardini, de Botucatu, e com o prefeito Ivan Cassaro, de Jaú, para que ambas as cidades possam aderir à ação”, afirma Fernando Cury. “O estado de São Paulo tem 645 municípios e apenas 20 cidades foram contempladas com um CLA. Ou seja, é uma grande oportunidade para Botucatu e para Jaú, de acolher as pessoas de sua população que encontram-se em situação de vulnerabilidade”, completa o deputado.

O Programa São Paulo Amigo do Idoso é um programa de fomento e articulação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos da pessoa idosa e à promoção do envelhecimento ativo. O programa conjuga esforços de 13 secretarias de estado, do Fundo Social de São Paulo e do Conselho Estadual do Idoso, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Outro tema discutido foi o lançamento do próximo edital do CONDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual o deputado Fernando Cury é o presidente, para que as entidades assistenciais e prefeituras possam inscrever seus projetos em prol das crianças e dos adolescentes e, assim, receber financiamento.