Botucatu: homem é preso após furtar chocolate e doces de comércio

Funcionários perceberam o crime e acionaram a Guarda Civil

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu deteve um homem acusado de furtar chocolate e outros tipos de doces em um comércio da região Central. O fato ocorreu na tarde de sábado, 23 de outubro.

Consta em boletim que funcionários acionaram a GCM devido ao comportamento suspeito do homem, que havia saído do local com alguns produtos na mochila, sem pagar pela compra. Observaram a rota tomada pelo acusado e informaram as características físicas, das roupas e do acessório onde guardou os chocolates.

O homem foi localizado alguns metros longe de onde cometeu os furtos. Os alimentos foram encontrados com ele e o mesmo confessou o crime. Está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.