Polícia Militar abre concurso para contratação de 2.700 soldados

Remuneração básica inicial para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe é de R$ 3.360,33

Do PCI Concursos

A Diretoria Pessoal da Polícia Militar do estado de São Paulo, tonou pública a abertura das inscrições para a realização de concurso público e estabelece normas destinadas a selecionar candidatos visando ao provimento de 2.700 cargos de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino.

Para participar, o candidato deve: ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos; ter idade máxima de 30 anos; ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm, se mulher e 160 cm, se homem; possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo; possuir higidez física e mental; possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos dois últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente; ter concluído o ensino médio; ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”; e entre outros requisitos presente no edital.

De acordo com o edital, a remuneração básica inicial para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe é de R$ 3.360,33, correspondente a padrão no valor de R$ 1.287,33; Regime Especial de Trabalho Policial no valor de R$ 1.287,33 e insalubridade no valor de R$ 785,67.

Inscrição:

As inscrições serão ser realizadas, exclusivamente, via internet através do site da Vunesp, no período das 10h de 25 de outubro às 23h59 de 8 de dezembro de 2021. O candidato deverá optar para realizar a prova em um dos seguintes municípios: Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo e Sorocaba.

Também deverá realizar o upload dos seguintes documentos comprobatórios, seguindo as orientações da ficha de inscrição: uma foto de rosto, individual, nítida e atualizada do candidato, com fundo neutro ou branco; cópia colorida do RG do candidato; e cópia colorida do RG do(s) ascendente(s) do candidato.

A inscrição será homologada mediante ao pagamento de sua taxa no valor de R$ 57,00. Terá direito à redução de 50% do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: seja estudante regularmente matriculado no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e receba remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estiver desempregado. A solicitação deve ser feita no período de 25 a 28 de outubro de 2021.

Prova:

O exame será dividido em: prova objetiva; prova dissertativa; exame de aptidão física; exame de saúde; exame psicológico; avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade; e análise de documentos.

A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta, envolvendo as áreas língua portuguesa e interpretação de texto, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e noções de administração pública. Já a prova dissertativa será composta de uma redação, na qual o candidato produzirá uma dissertação em prosa a partir da leitura de textos auxiliares e deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual. A prova objetiva e a prova dissertativa serão aplicadas simultaneamente e terão duração de cinco horas para serem realizadas e estão previstas para o dia 6 de fevereiro de 2022, no período da tarde.

A aplicação dos exames de aptidão física será realizada sob responsabilidade da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o candidato deverá apresentar atestado médico expedido por órgão público ou particular de saúde, no qual conste estar apto para realização dos exames e deverá trajar vestimenta adequada para práticas esportivas. Serão compostos, além da aferição de altura, pelos seguintes testes: teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres; resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador); corrida de 50 metros; corrida de 12 minutos e terão a pontuação entre 20 e 100 pontos.

O candidato, após preencher um formulário, presente da página da Polícia Militar, sobre sua saúde, será submetido a exames médicos, odontológicos e toxicológicos. Os exames psicológicos serão realizados pelo Órgão de Pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido.

Para a etapa de avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade o candidato deverá preencher um formulário e colará em sua capa uma foto no tamanho 5×7 centímetros recente e datada com no máximo seis meses, entregando-o em quatro vias (original + três cópias), cada uma delas contendo cópia simples e legível dos documentos exigidos no edital.

E por fim, para a análise de documentos, o candidato deverá acessar o site da Polícia Militar, no link “concursos” e realizar impressão dos formulários disponíveis e fornecer uma cópia dos documentos solicitados.

Vigência:

O Concurso Público terá validade de três meses, a contar da data de sua homologação e poderá, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período.