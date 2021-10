Professor que ajudou a criar serviço de Ortopedia da Unesp Botucatu é homenageado

Trajetória

Manlio Mario Marco Napoli, mais conhecido por Manlio Napoli, nasceu em 5 de dezembro de 1921, em São Paulo – capital. É filho de Francisco Napoli e Ortensia Cocino Napoli. Iniciou seus estudos primários em 1930, e o secundário em 1934. Fez o curso pré-médico em 1939-1940 e o curso universitário na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), de 1941 a 1946, quando se graduou.

Iniciou suas atividades acadêmicas no serviço do professor Godoy Moreira, na então clínica ortopédica e traumatológica do Hospital das Clínicas da FMUSP, em 1946. Fez residência médica nos anos 1947 e 1948, nesse mesmo serviço. A partir dessa data filiou-se definitivamente à Escola do professor Godoy Moreira, na qual realizou toda sua carreira universitária.

De Auxiliar de ensino, nomeado em 1948, chegou a professor titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP, após concurso de títulos e provas, em 1986. Aposentou-se em 1991 e, atualmente, é professor emérito da FMUSP.

Manlio Napoli exerceu todos os cargos e funções administrativas impostos ao titular. Iniciou a renovação e reorganização do seu departamento a partir de 1988, para que o Instituto de Ortopedia e Traumatologia continuasse a ser o hospital de referência da especialidade no País.

Teve intensa atividade em congressos da especialidade no País e no exterior. Deve-se ressaltar a realização do XIV Congresso Mundial do Colégio Internacional de Medicina e Cirurgia do Pé, realizado em 1981, em São Paulo, ocasião em que foi eleito presidente mundial do Colégio Internacional de Medicina e Cirurgia do Pé.

Manlio Napoli publicou 55 trabalhos em revistas nacionais e estrangeiras da especialidade, assim como 13 livros de natureza didática. Participou de 130 congressos nacionais e estrangeiros, nos quais apresentou 260 trabalhos e proferiu 125 conferências, palestras e comunicações. Além de suas atividades didáticas de ensino no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP, participou dessas atividades em outros centros universitários, no País e exterior. É portador de dois prêmios nacionais da especialidade.

Em suas atividades particulares na especialidade, fundou o Hospital Anchieta – Ortopedia e Traumatologia, em São Paulo, o primeiro especializado na área. Criou novos centros de ensino e pesquisa fora da FMUSP, como o Clube do Pé, entidade particular de ensino e pesquisa, hoje existente em vários estados brasileiros. Manlio Mario Marco Napoli recebeu 27 homenagens e honrarias desde o início de sua carreira.