Botucatuense representará Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros

Da Redação

No último final de semana a equipe botucatuense de atletismo participou do Campeonato Paulista de Atletismo Sub-16, realizado na cidade de São Bernardo do Campo. O Município foi representado pelos atletas Davi Soares Bomfim, que correu os 1000 metros com obstáculos, e Raquel de Souza Pinto, que competiu no lançamento de dardo.

Raquel, que é aluna da Escola Estadual “Dom Lúcio de Antunes” conquistou a medalha de prata na competição e foi convocada para representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros 2021, uma das maiores competições de base do atletismo, e que será realizada neste ano no Rio de Janeiro.

Davi também teve um bom resultado, conquistando a 4ª colocação com o tempo de 3 minutos e 8 segundos.

Entre os objetivos dos Jogos Escolares Brasileiros estão o fomento da prática do esporte escolar com fins educativos, a identificação de talentos esportivos nas escolas; a contribuição para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte; e a garantia do conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de acesso à prática do esporte escolar.