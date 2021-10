Projeto da Unesp de Botucatu analisa impacto da meditação em jovens

Prática já passou a fazer parte do currículo escolar na Inglaterra e alguns outros países Europeus

Da Redação

Através do estudo de vários artigos e livros, alunos da graduação e pós-graduação da Unesp de Botucatu produziram vídeos sobre o tema “A ciência da meditação”. A ideia principal do projeto é disponibilizar os vídeos produzidos aos alunos do ensino fundamental e médio divulgando a prática e conceitos sobre neurociências.

O interesse popular e acadêmico sobre a meditação vem crescendo a cada ano, tanto em relação às buscas pelo assunto, quanto ao número de artigos científicos que são publicados. Essa prática já passou a fazer parte do currículo escolar na Inglaterra e alguns outros países Europeus.

O projeto tem a coordenação da Professora Dra. Juliana I. F. De Gobbi, do departamento de Biologia Estrutural e Funcional, setor Fisiologia, do IBB, e conta com o apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, PROEX.

Todos os envolvidos no projeto trabalharam na confecção dos vídeos direta ou indiretamente, formulando os roteiros, criando e buscando imagens, ajustando e adequando a linguagem e o tempo dos vídeos com muita criatividade. O aluno do curso de Física Médica, Vinícius de Oliveira, é um dos envolvidos. Além da academia, é aspirante a produtor audiovisual e idealizou várias artes gráficas para os vídeos.

As alunas de pós-graduação que emprestaram as vozes nas narrações são: Caroline Cristine Pinto Souza, mestranda do programa de Biotecnologia, e Gabriela Larissa Lima da Silva, mestranda do programa de Biologia Geral e Aplicada. Além das vozes também produziram informações e artes para os vídeos. O projeto também contou com a ajuda do aluno de graduação em Enfermagem, Vinícius Trevisan.

Para acessar o primeiro vídeo divulgado pelo projeto clique no link: https://www.youtube.com/watch?v=oQMfnYJShpE

A conta no instagram @respira_ciencia foi criado com o intuito de divulgação científica da prática de meditação voltada para neurociências.