Espetáculo “Deixar Arder” será atração na mostra Mirante da Dança deste sábado (30)

Da Redação

“Deixa Arder”, espetáculo de dança de Marcela Levi e Lucía Russo, com colaboração de Tamires Costa, será apresentado presencialmente no Mirante das Artes, em Botucatu, dentro da mostra Mirante da Dança neste próximo sábado dia 30 de outubro às 20 horas.

O espetáculo estreou em 2017 no Rio de Janeiro e foi considerado pelo jornal “O Globo” como um dos espetáculos de destaque daquele ano. Desde então ele foi apresentado por países como Portugal, França, Peru, Chile, Suíça e Bélgica. “Deixa Arder” relaciona manifestações como o passinho, o pop, o burlesco e o grotesco.

Na sexta feira dia 29 de outubro acontece a oficina “Corpo Tambor” de Danças Afrobrasileiras, que será ministrada por Tamires Costa das 15h às 16:30. Todas as atividades são gratuitas e presenciais.

A mostra Mirante da Dança acontece em Botucatu até 14 de novembro, com espetáculos, oficinas, performances, rodas de conversa e outras atividades.

Em sua terceira edição, é realizada através do Prêmio por Histórico em Realização em Dança, onde Marília Coelho foi contemplada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É obrigatório o uso de máscaras no local e as vagas são limitadas. A programação completa está disponível no instagram do Mirante das Artes @mirantedasartes