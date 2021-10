Prefeitura de Lençóis Paulista abre concurso público para seis cargos; inscrições vão até 4 de novembro

Estão abertas as inscrições para concurso público, para preenchimento de seis cargos. Interessados podem fazer a inscrição até o dia 4 de novembro, somente pela internet, no site da Prefeitura de Lençóis Paulista (www.lencoispaulista.sp.gov.br), acessando os links “cidadão” e em seguida “concursos”.

Ao todo são oferecidas uma vaga para agente de saúde, uma vaga para fiscal de obras, uma vaga para fonoaudiólogo, uma vaga para médico do trabalho, uma vaga para médico psiquiatra, e uma vaga para motorista.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a função pleiteada. Para efetuar a inscrição, os candidatos devem fazer seu cadastro no site informando seus dados, de acordo com as exigências do sistema. Para que a inscrição seja efetivada é preciso que o candidato efetue o pagamento por meio do respectivo boleto dentro do prazo de vencimento.

Antes de fazer a inscrição, os candidatos devem conferir se possuem os pré-requisitos para o cargo, como grau de escolaridade e habilitação, por exemplo. Estas informações, bem como a carga horária e remuneração, estão disponíveis no edital.