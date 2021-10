Programa Via Rápida oferece capacitação gratuita com auxílio de R$ 210

Da Redação

Estão abertas até domingo, 31, as inscrições para os cursos “Recepção e Atendimento” e “Assistente Administrativo”. A informação é da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, o Programa Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos.

A capacitação no formato remoto tem início em 8 de novembro, com aulas das 18 às 22 horas. Os participantes recebem bolsa-auxílio no valor de R$ 210. A carga horária é de 60 horas.

Público-alvo

O curso é voltado para jovens e adultos a partir de 16 anos. É preciso ser alfabetizado, domiciliado no Estado de São Paulo e estar desempregado.

Inscrições

O interessado deve fazer a inscrição pelo site www.viarapida.sp.gov.br até domingo, 31 de outubro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3732-1923 ou diretamente no Centro de Atendimento ao Trabalhador (Cate), que fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580).

Conteúdo

O curso “Recepção e Atendimento” capacita o aluno para orientar o público, prestar serviços de atendimento ou realizar coleta de informações, intermediando clientes e prestadores de serviços.

Já a capacitação “Assistente Administrativo” prepara o profissional para auxiliar em atividades administrativas empresariais, como a produção de arquivos e documentos nos processos de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídico.