Temporal deixa regiões de Botucatu alagadas e provoca prejuízos

Defesa Civil de Botucatu atendeu e contabilizou 55 ocorrências

Da Redação

Foi pouco mais de uma hora, mas o suficiente para que Botucatu voltasse a sofrer os efeitos de uma chuva prolongada, na tarde desta quarta-feira, 27 de outubro.

Um temporal causou diversos transtornos como queda de árvores, muros, falta de energia elétrica e muito prejuízo aos botucatuenses.

Na Rua João Passos quase toda a parte superior da cobertura do Ginásio do Instituto Presbiteriano de Educação foi arrancada. No local há um ponto de ônibus. Não houve feridos e toda a área foi interditada.

Em diversos pontos da Cidade faltou energia elétrica, além de registros de curtos-circuitos na rede devido ao encontro de cabos e quedas de galhos sobre as estruturas.

Na região do Terminal Rodoviário dois carros foram arrastados pela correnteza no Ribeirão Lavapés, parando mais de 50 metros em uma ponte. Não havia nenhum ocupante em nenhum dos veículos, que estavam sob cuidados de uma oficina mecânica antes do temporal. Um dos carros, Ford EcoSport, foi levado pela água para metros adiante do local.

O auditório do Centro Paradesportivo, no Bairro Alto, também foi atingido pela intensidade das águas na chuva desta quarta-feira, 27 de outubro, em Botucatu. Diversos pontos ficaram alagados e sem energia elétrica.

O Mercado Municipal de Botucatu, que fica ao lado do Ribeirão Lavapés, também sofreu com os efeitos da forte chuva desta quarta-feira, 27. A parte inferior ficou alagada com muitos produtos sendo perdidos.

Até as 21 horas e 36 minutos desta quarta-feira, 27, a Defesa Civil de Botucatu atendeu e contabilizou 55 ocorrências de diversos tipos, como quedas de árvores, muros, alagamentos, destelhamentos, entre outras.

Ao todo, 10 pessoas ficaram desalojadas e receberam o atendimento das equipes da Assistência Social. Uma família composta por 5 pessoas foi acolhida no Espaço Acolhedor.

Os trabalhos das equipes da Prefeitura devem ultrapassar a madrugada, a fim de que a situação na Cidade seja normalizada e todas as pessoas que sofreram danos recebam o suporte necessário.