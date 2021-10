Cia. Um Só de Teatro apresenta “José da Silva: É Revolução ou Marmelada”

Haverá recebimento de doação espontânea de alimentos, que serão revertidos ao assentamento Mahatma Gandhi

Da Redação

Em novembro, a Companhia Um Só de Teatro vai circular por diversas praças e pontos da cidade de Botucatu para apresentar o espetáculo “José da Silva: É Revolução ou Marmelada?”. Ao todo serão 7 apresentações em locais como a Praça do Bosque, Casa da Juventude, Praça da Cohab 1, Fundação Casa e assentamento Mahatma Gandhi, em Rubião Jr. entre outros.

Os locais foram escolhidos de forma cuidadosa como contrapartida social do projeto da Companhia Um Só de Teatro, que foi contemplado pelo Edital nº 05 da Prefeitura Municipal de Botucatu – Secretaria Municipal de Cultura com recursos da Lei Aldir Blanc e também conta com o apoio e patrocínios comerciais de empresas de Botucatu e São Manuel. Todas as apresentações serão gratuitas. No entanto haverá recebimento de doação espontânea de alimentos, que serão revertidos ao assentamento Mahatma Gandhi.

A peça “José da Silva: é revolução ou marmelada?” se passa em um país fictício da América do Sul. Narra a trajetória de dois personagens que tentam mudar as suas vidas: José quer se alimentar, já que passa fome; Zequinha quer mudar a sociedade, já que percebe que vive em um lugar com muita desigualdade social.

O texto do espetáculo é uma adaptação de Elias Pintanel da obra “Revolução na América do Sul” (1960) de Augusto Boal, importante nome do teatro brasileiro e reconhecido no mundo todo pelo Teatro do Oprimido. A peça no original foi feita para ser apresentada dentro de um espaço fechado e com um grande número de atores, com características marcantes do Teatro de Arena. Mas Murilo Andrade, que assina a direção de “José da Silva: é revolução ou marmelada?”, viu no original de Augusto Boal uma possibilidade de readaptar para um espetáculo de rua com 4 atores, que afinal circulará por diversas regiões de Botucatu.

Ficha técnica do elenco:

Elenco: Giovanna Hernandes (atriz); Johnny Faustino (ator); Paulo Vitor Previatto (ator); Elias Pintanel (ator e dramaturgo); Murilo de Andrade (Diretor); Tania Hernandes (Produção geral);

Agenda José Da Silva: É Revolução Ou Marmelada?

Em novembro:

Dia 6 – Praça do Bosque – 11 horas

Dia 7 – Praça Cohab 1 – Padaria Rainha – 15 horas

Dia 8 – Pérola Negra – Marajoara – 15 horas

Dia 9 – Assentamento Mahatma Gandhi – Rubião Junior – 15 horas

Dia 21 – Sarad – 16 horas

Dia 25 – Casa da Juventude – 19h30

Dia 27 – Fundação Casa – 15 horas