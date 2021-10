Embraer recebe prêmio de empresa mais inovadora do Brasil

Em 2020, 43% da receita foram provenientes de inovações que ocorreram nos últimos cinco anos

Da Redação

A Embraer foi a campeã da 7ª edição do Prêmio Valor Inovação Brasil, celebrado na noite desta quarta-feira em evento 100% digital. Essa é a quinta vez em que a companhia é eleita a empresa mais inovadora do País. A premiação é organizada pelo jornal Valor Econômico, mais importante diário brasileiro voltado à economia e negócios, e tem a chancela da Strategy& – consultoria global da PwC com mais de 100 anos de experiência.

A pesquisa avalia as práticas de inovação das companhias que atuam no Brasil. A elaboração do ranking se baseia em cinco pilares: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos, avaliação do mercado e geração de conhecimento. O objetivo é analisar como cada um desses pilares é construído nas empresas e como isso se reflete nas práticas de inovação de cada participante.

Com base em um modelo especialmente desenvolvido para o ambiente brasileiro e em indicadores qualitativos e quantitativos, a pesquisa aponta as empresas que adotam a melhor gestão de inovação, seus investimentos no mercado e os resultados conquistados. A pesquisa avalia também grupos de empresas por setores da economia. Com base em comparações e análises, são elaborados rankings setoriais. Os grupos são criados após a análise dos cinco critérios de inovação mencionados antes, os quais retratam o tipo de inovação comum a cada setor.

“É uma grande alegria sermos reconhecida mais uma vez como a empresa mais inovadora do País! Um pentacampeonato que demonstra estarmos no caminho certo em nosso processo de transformação, com foco em crescimento sustentado e geração de valor, além do contínuo investimento em negócios inovadores. Dedico este prêmio a todos os nossos 18 mil colaboradores no mundo, que superam desafios todos os dias, com grande competência, foco e energia”, celebra Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer.

A atuação da Embraer no ecossistema de inovação se dá de maneira global e de forma colaborativa. Em 2020, 43% da receita foram provenientes de inovações que ocorreram nos últimos cinco anos. Isso ilustra a importância de se ter investimento ininterrupto em inovação em prol do futuro e competitividade da empresa no longo prazo.

“A Embraer é resultado de uma visão de longo prazo de visionários que acreditavam na década de 1940 que o Brasil poderia construir seus próprios aviões e atuaram de forma inovadora, com empreendedorismo e foco na geração e disseminação do conhecimento”, complementa o executivo.