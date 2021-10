Leleka Hipper chega a Botucatu com mais de 20 mil itens; loja alia qualidade e preços baixos

Unidade chega com proposta de oferecer qualidade, preço baixo e conforto ao cliente

Da Redação

Nesta quinta-feira, 28 de outubro, Botucatu passa a contar com a nova unidade da Leleka Hipper, uma das maiores redes de utilidades domésticas e variedades. Serão centenas de produtos em ofertas, em uma loja estrategicamente instalada na Rua Amando de Barros, 1433, no Centro.

Para o cliente botucatuense, uma loja de 1.200 m² que prioriza o conforto na hora de comprar. São mais de 20 mil itens que vão desde utilidades para o lar, decoração, eletrônicos, presentes, cozinha, papelaria, pet e brinquedos. Diversos produtos são importados e exclusivos da rede, que prioriza variedade de marcas e modelos.

A Leleka Hipper conta com um estacionamento exclusivo com mais de 30 vagas, além de elevador exclusivo a portadores de necessidades especiais e de locomoção. Todo o pavilhão é climatizado e preparado para que o cliente tenha experiência de uma compra com praticidade. Para garantir tempo maior de escolha, a rede atenderá de domingo a domingo, das 9 as 22 horas.

Conheça a nova loja:

Ao lado de toda a gama de produtos, a Leleka disponibilizará atrativos não só aos clientes, mas também às crianças, com um espaço kids com brinquedos e acompanhados por monitores. Mais que comprar, momentos de uma boa conversa e ótimas opções de lanches serão possíveis no café instalado nas dependências da loja.

A inauguração da sexta unidade da rede, a primeira no Centro-Oeste paulista, é resultado de meses de planejamento, onde a empresa analisou as potencialidades econômicas do município. Para a nova loja foram empregadas 50 pessoas diretamente na reforma e adequação do prédio. Já a equipe fixa da Leleka contará com 30 colaboradores.

A unidade de Botucatu chega para realçar a expansão da empresa, que há duas décadas se tornou uma das redes que mais cresce no interior paulista. São seis lojas nas cidades de Tatuí, Sumaré, Boituva e Porto Feliz, que aliam diversidade e qualidade de produtos e atendimento.

“Botucatu já estava, há alguns meses, nos planos da rede por mostrar uma economia diversificada e poder aquisitivo que tem atendido ao perfil dos produtos que a Leleka oferece. Foram semanas de intenso preparo para que o cliente encontre produtos exclusivos, com a certeza de se fazer a melhor compra”, salienta Matheus Fayad Delazari, gerente geral da rede.

Inauguração nesta semana cheia de promoções

Nesta quinta-feira (28) os clientes já poderão conferir os produtos e promoções exclusivas que a Leleka Hipper preparou para a inauguração. Serão dezenas de itens que estarão com preços atrativos, além de apresentações culturais e sorteios de vales-compra.

Conhecido em todo interior paulista, o palhaço Tubinho será a principal atração às crianças e ao público em geral em duas apresentações exclusivas, na quinta-feira (28) e sábado (30), das 10 as 11 horas.

Já para quem fizer suas compras acima de R$ 100 terá a oportunidade de ganhar três vales-compra- de R$ 300, R$ 200 e R$ 100, para usar na loja. A promoção é exclusiva para Botucatu e será válida até 15 de novembro.

A Leleka Hipper espera você e sua família na Rua Amando de Barros, 1433, no Centro de Botucatu.

Serviço

Leleka Hipper:

Horário de Funcionamento: diariamente, das 9 as 22 horas.

Rua Amando de Barros, 1433

Site Oficial: https://www.lelekahipper.com.br/

Contato via WhatsApp: (15) 3305-1004