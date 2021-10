Poupatempo realiza mutirão de RG e renovação de CNH

Cancelamento está disponível nos canais eletrônicos do Poupatempo

Da Redação

Neste sábado (30), o Poupatempo promove a quinta etapa do Mutirão do RG, evento que oferece cerca de 8 mil vagas para atendimentos da primeira ou segunda via do documento de identidade.

Já no dia 01/11, véspera de feriado de Finados, o programa realiza uma nova ação, que inclui 13 mil vagas disponíveis para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, além das solicitações para emissão da carteira de identidade (com mais de 21 mil atendimentos previstos).

Importante lembrar que, embora o prazo para renovação da CNH siga suspenso por regulamentação federal, a recomendação é que os condutores realizem o serviço o quanto para evitar correria na retomada dos novos prazos.

Pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran.SP, é possível solicitar de forma online a renovação simplificada, sem a necessidade de ir presencialmente aos postos de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.

Os eventos acontecem nos postos do Poupatempo de todo o Estado. O atendimento no sábado (30) será das 13h às 17h; já no dia 01/11, as unidades funcionarão nos seus respectivos horários habituais para dias úteis. Para participar, é necessário agendar data e horário nos canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, ou nos totens de autoatendimento. As vagas do sábado, para RG, serão abertas na quinta-feira (28/10) e as da segunda-feira, para RG e renovação da CNH, estarão disponíveis na sexta-feira (29/10).

Para RG, o cidadão deve comparecer com original e cópia simples de um da Certidão de Nascimento ou Casamento, e RG anterior, caso o tenha. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto.

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura. A primeira via do documento é gratuita, já a segunda via tem uma taxa de emissão de R$ 43,64.

Para CNH, o interessado deve levar a Carteira Nacional de Habilitação original (versão impressa ou CNH digital). O serviço possui taxa para emissão do documento e envio pelos Correios no valor de R$ 107, que pode ser paga no Poupatempo com cartão de débito ou dinheiro. O exame médico realizado no Poupatempo tem o custo de R$ 96 e também tem as duas formas de pagamento disponíveis.

Vale ressaltar que, apesar de ser uma opção na maioria dos postos, o pagamento em dinheiro não pode ser feito em algumas unidades do Poupatempo e, caso o local não disponha de balcão destinado ao pagamento de taxas, estas poderão ser pagas em banco conveniado, informando o número do CPF.

Cancelamento do agendamento

Nas quatro primeiras edições do mutirão exclusivo do RG, foram ofertadas mais de 50 mil vagas, com 35 mil atendimentos realizados. Por isso, é importante reforçar que, caso não seja possível comparecer, o cidadão deve excluir o agendamento, permitindo a utilização da vaga por outra pessoa. O cancelamento está disponível nos canais eletrônicos do Poupatempo.