Sebrae de Botucatu abre inscrições para menor aprendiz

Para se inscrever, o candidato precisa ter de 14 a 21 anos e 11 meses

Da Redação

O Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em Botucatu está com uma vaga aberta para Jovem Aprendiz. O processo seletivo está em andamento e os interessados e interessadas podem fazer a inscrição e prova online até o dia 4 de novembro no site do CIEE – https://pp.ciee.org.br/home.

O Jovem Aprendiz será contratado para desenvolver a capacitação prática em diversas áreas do Sebrae-SP. Para se inscrever, o candidato precisa ter de 14 a 21 anos e 11 meses, estar cursando no mínimo a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental, cursando Ensino Médio do 1º ao 3º ano ou ser formado no Ensino Médio, sem ingresso no Ensino Superior. A renda familiar per capta não deve ultrapassar 50% do salário mínimo nacional.

A jornada de trabalho será das 9h às 15h ou 10h30 às 17h30 (seis horas diárias) de segunda à sexta-feira. A remuneração será o salário mínimo por hora mais auxílio-refeição de R$ 20 por dia, vale-transporte e assistência médica. Outras informações no link https://bit.ly/jovem-aprendiz- botucatu.