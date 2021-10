Botucatu: motorista de aplicativo é preso após denúncia de importunação sexual

Motorista saiu da rota original e levou a vítima para um local ermo

Da Redação

Um caso de importunação sexual levou um motorista de aplicativo a ser preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 29 de outubro, em Botucatu.

Consta em boletim de ocorrência que uma mulher, acompanhada do filho de 7 anos, solicitou os serviços de transporte por aplicativo e que o acusado, motorista de um Chevrolet Onix, atendeu ao chamado.

O trajeto seria da Vila Assumpção até o Jardim Palos Verdes. No meio do caminho, porém, o motorista muda o itinerário e acabou por ir a um lugar escuro, ermo e sem saída. A passageira, temendo sofrer algum tipo de abuso ligou para o marido e falava alto para que o motorista voltasse ao caminho original. A criança acompanhava toda a situação e, segundo a mãe, começou a chorar.

Nisso a mulher começa a discutir com o motorista, sendo que o homem começou a ofender a mesma. Após alguns segundos ele retoma a rota e deixa a mulher no destino final.

Após a experiência, a mulher postou o ocorrido em rede social, com diversas outras mulheres relatando que também teriam sofrido importunação sexual. Com a informação das acusações a Polícia Militar passou a procurar pelo veículo, vindo a encontrar o homem na Avenida Camilo Mazoni, no Jardim Paraíso.

No Plantão de Polícia o acusado ressaltou que não tentou nenhum tipo de violência sexual, mas que houve a discussão por causa de valores a serem cobrados pela corrida. Ao verificar o mapa do trajeto no aplicativo, a Polícia constatou que houve mudança na rota original, sem motivação aparente.

O homem está detido para averiguação de mais casos relativos.