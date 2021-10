Festival de Artes Cênicas de Bauru encerra décima edição neste fim de semana com programação gratuita

Neste sábado (30), o FACE recebe o grupo Cia Beira Serra de Circo e Teatro

Da Redação

Entrando na reta final, o Festival de Artes Cênicas de Bauru (FACE), que em 2021 celebrou 10 anos de existência, convida o público de diferentes localidades para aproveitar as últimas atrações dessa edição, que está sendo realizada em formato híbrido, contando com público presencial – reduzido e seguindo todos os protocolos de segurança – e com transmissão de toda a programação artística online, em YouTube (FACE Bauru).

No sábado (30), às 15h, artistas participantes do 10º FACE, se unem ao público na conferência “Cenários Possíveis: Reflexões sobre o papel do artista no pós-pandemia”. A discussão terá como tema os desafios de integrar o território virtual e desenvolver novas formas de criar, do fazer artístico e de suas vertentes. Posteriormente, esta ação também será disponibilizada ao público em formato de podcast.

Ainda no sábado (30), o 10º FACE recebe diretamente de Botucatu (SP) o grupo Cia Beira Serra de Circo e Teatro com o espetáculo O PE®DIDO (classificação indicativa livre). Com uma mistura de circo e teatro, o público irá conferir a trajetória de Januário, morador do pacato vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra.

Às vésperas da Festa da Padroeira, Januário quer pedir a mão de Sá Marica em casamento, mas lhe falta a coragem. Seu amigo Zé Tobó o aconselha a usar uma infalível poção do amor preparada por Dona Ermelinda, benzedeira e curandeira do lugar, que por sua vez tem um passado mal resolvido com Seu Tonico, pai de Sá Marica. Mesmo alertados de que, no amor, intervir com poção nunca foi solução que prestasse, os dois investem nesse caminho e armam uma grande confusão.

No domingo (31), abrindo o último dia 10º FACE, a partir das 16h, haverá a mostra audiovisual Mostra Performing Project – Session 7 (classificação indicativa 12 anos). Dentro desse projeto, criado em Bauru (SP) em 2021, serão exibidos os trabalhos dos seguintes artistas: Juliana Ramos, Fábio Valério, Andressa C Francelino, Giovanni Albertti, Mariana Boico, Vitória Galhardo, Jeff Telles, Camila Biondan, Lírio Valente e Santina. Partindo de uma mesma provocação temática, cada um produziu uma videoarte que, exibidos sequencialmente, compõe uma narrativa de múltiplos significados e possibilidades.

E, encerrando oficialmente o 10º FACE, ainda no domingo (30), às 20h, será a vez do grupo bauruense Cia da Bobagem apresentar o espetáculo Assaga, um solo da atriz Marisa Riso e partindo em várias direções, essa saga de palhaça explora terrenos profundos e engraçados da trajetória de uma heroína cômica, compondo que mostra uma aventura clownesca rumo a descobertas cômicas, femininas e infinitas.

Todas as atrações serão transmitidas ao vivo no canal oficial do festival no YouTube (FACE / Bauru). Outras informações sobre os espetáculos, grupos e o evento podem ser obtidas em facebauru.art.br.

O 10° FACE é uma realização do grupo @ProtótipoTópico com apoio da @SacBauru Sociedade Amigos da Cultura, por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O evento será realizado de 23 a 31 de outubro. Toda programação é gratuita.

Serviço:

10° FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru

29 a 31 de outubro de 2021.Bauru – SP / Brasil

Edição híbrida – presencial e online. Transmitido em youtube.com/facebauru

Realização: Grupo Protótipo Tópico com apoio da Sociedade Amigos da Cultura, por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Saiba mais em facebauru.art.br

Programação de espetáculos

30/10 – Sábado

15h – CONFERÊNCIA | CENÁRIOS POSSÍVEIS: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO ARTISTA PÓS-PANDEMIA

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Bate-papo entre os grupos participantes do 10° FACE sobre o desafio de integrar o território virtual e desenvolver novas formas de criar, do fazer artístico e de suas vertentes. Esta ação também será disponibilizada em formato de podcast.

Linguagem: Roda de conversa

Duração: 90 minutos

Local: Transmissão no youtube (/facebauru)

20h – O PE®DIDO

Cia Beira Serra de Circo e Teatro (Botucatu/SP)

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: No pacato vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra, às vésperas da Festa da Padroeira, Januário quer pedir a mão de Sá Marica em casamento, mas lhe falta a coragem. Seu amigo Zé Tobó o aconselha a usar uma infalível poção do amor preparada por Dona Ermelinda, benzedeira e curandeira do lugar, que por sua vez tem um passado mal resolvido com Seu Tonico, pai de Sá Marica. Mesmo alertados de que, no amor, intervir com poção nunca foi solução que prestasse, os dois investem nesse caminho e armam uma grande confusão.

Linguagem: Circo-Teatro

Duração: 55 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru

31/10 – Domingo

16h – MOSTRA PERFORMING PROJECT – SESSION 7

Artistas Convidados

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Mostra Audiovisual que conecta vídeos de diversos artistas a partir da temática do festival. Após a exibição, haverá um bate-papo com os participantes da Mostra e profissionais convidados do audiovisual.

Linguagem: Mostra audiovisual

Duração: 90 minutos

Local: Transmissão no youtube (/facebauru)

20h – ASSAGA

Cia da Bobagem (Bauru/SP)

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Uma aventura clownesca rumo a descobertas cômicas, femininas e infinitas. Partindo em várias direções, essa saga de palhaça explora terrenos profundos e engraçados da trajetória de uma heroína cômica. Venham viver essa jornada! Um solo da atriz Marisa Riso.

Linguagem: Palhaçaria

Duração: 50 minutos

Local: Espaço Protótipo + youtube.com/facebauru